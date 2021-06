Francis van Broekhuizen komt met cast The Sound of Music het theater binnen: ‘Waar moet ik hééé-heeeeen?’

De cast van de musical The Sound of Music heeft gisteren – eindelijk – het voorlopige thuistheater in Scheveningen betrokken. Met Francis van Broekhuizen voorop. Dan weet je het wel: hier gebeurt wat. En dat is veel. Het leuke: ze acteert het niet eens.

Veel Nederlanders zijn de afgelopen jaren een beetje verliefd (of fan) van Francis van Broekhuizen geworden. De ‘dramatische sopraan’ – zo noemt zij zichzelf op haar eigen website – had natuurlijk al een grote schare operafans. Maar er is op haar 45e en ook al daarvoor een nieuw tv-talent opgestaan. Maestro, All Together Now, Ranking The Stars, koningshuisdeskundige in de talkshow van Eva Jinek, ze deed het allemaal. En wat te denken van De Slimste Mens (een derde plaats vorig jaar) en dit jaar het zo succesvolle De Verraders? Van Broekhuizen stond haar vrouwtje en zorgde vooral voor een glimlach bij de (meeste) tv-kijkers thuis op de bank.



Francis van Broekhuizen in The Sound of Music

Haar moeten we hebben, moeten ze bij theaterproducent Stage Entertainment hebben gedacht. Francis van Broekhuizen mailde het hoofd – toen nog Albert Verlinde – zelf, geeft ze eerlijk toe. Of ze eens aan haar wilden denken als een moeder-overste zou uitvallen. Niets daarvan, zag Stage Entertainment in die mail een geweldige kans. Ze kreeg de grote rol en zal nu voor het eerst in een musical door het land trekken.

The Sound of Music is vanaf 1 juli twee maanden lang in het grote AFAS Circustheater in Scheveningen te zien, al horen we eigenlijk officieel Den Haag te zeggen. Daar wordt het wereldberoemde verhaal over Maria maar weer eens verteld. Maria, de velen in de film al tig keer zagen. De jonge non dus, die zich niet kan aanpassen aan het kloosterleven en de opdracht krijgt van moeder-overste (Francis van Broekhuizen) om als gouvernante te werken bij de familie Von Trapp. Daar komt ze er al snel achter dat de zeven kinderen van kapitein Von Trapp onder een te streng regime leven. Wanneer de kapitein een tijd van huis is laat Maria de kinderen weer opbloeien. Maar ook breekt de oorlog van de nazi’s aan.

Bus The Sound of Music komt aan in Scheveningen

Vanmiddag kwam de castbus van The Sound of Music voor het eerst in Scheveningen aan. De acteurs en actrices hebben er inmiddels vier weken repeteren in een andere ruimte op zitten. Als de bus stopt, is het alsof een schoolreisje arriveert. Francis van Broekhuizen mag als eerste het voertuig verlaten, wat aangeeft dat zij als een van de grote sterren van de show wordt gezien. Wat je verwacht, gebeurt: bombarie. „Halloooooooo, waar mag ik hééé-heeeeen”, verwelkomt Van Broekhuizen de pers, pr-mensen en het personeel van het theater. „Ik heb een pasje om hoor! Ik mag erin.”

Bij de groepsfoto voor de tourbus weer zo’n moment. Je kent het vast wel, van de tijd dat je een klassenfoto moest maken. Je wist precies welk jongetje of meisje de leerling was die voor de groep zou gaan liggen. Bestaat er eigenlijk een groepsfoto zonder ligger? Ook de plaat van The Sound of Music heeft nu die klassieker. De ligger – of beter ligster – heet natuurlijk Francis van Broekhuizen.

De hoofdrolspelers en dé ontdekking

Ook de ervaren William Spaaij stapt uit. Hij is oom Max. En dé ontdekking van de tv-zoektocht naar de hoofdrolspeelster Maria. Natascha Molly haalde de finale van Op Zoek Naar Maria, maar won niet. Wel zal Natascha de hoofdrol vervangen, mocht de werkelijk Maria door omstandigheden verhinderd zijn. Als laatste stappen natuurlijk kapitein Von Trapp en de nieuwe Maria uit. Stefan Rokebrand is de kapitein, een mooie en bijzondere nieuwe uitdaging voor de man die eerder Soldaat van Oranje speelde en later Herman Brood. Nandi van Beurden won Op Zoek Naar Maria glorieus. Ze was in 2014/2015 al eens understudy Maria achter Anouk Maas. Nu mag heel Nederland echt met Nandi kennismaken. Ze pakt Stefan Rokebrand na het verlaten van de bus even goed vast, als ze ziet wat voor een enorme reclame-uitingen van The Sound of Music op de gevel van het AFAS Circustheater zijn aangebracht. Hier zie je de beelden, met Francis van Broekhuizen als gemeld voorop:

Eenmaal binnen ziet de cast – dus voor het eerst – geen gedeelte van het decor, het huis van de familie Von Trapp. Regisseur Carline Brouwer neemt nog even het woord en heet haar cast meer dan welkom. Wijzend op het coronajaar: „Dit voelt als de eerste schooldag, als de school heel lang dicht is geweest. Ik heb bewondering voor jullie als acteurs en zangers. Jullie hebben veertien maanden op je kamer gezeten en bijbaantjes gezocht. Maar we mogen gelukkig weer.”

Francis van Broekhuizen enthousiast op de praatstoel

In de kenmerkende knalrode fauteuils van het AFAS Circustheater, spreekt Metro na het ‘decormoment’ nog even met de al eerder veelvuldig besproken Francis van Broekhuizen.

Bent U een jij of ben jij een U?

Francis van Broekhuizen: „Zeg maar ‘je’ hoor, alsjeblieft.”

Hoe vond je het om hier voor de eerste keer met decor binnen te stappen?

„Fantastisch. Alleen dit al, om in een theater te zitten. Ontroerend gewoon.”



Ben je hier geweest tijdens de tv-zoektocht Op Zoek Naar Maria of heb je toen alleen een workshop met de deelneemsters gedaan?

„Alleen de workshop, dat was in een studio. Ik heb natuurlijk wel alles gekeken. Dat was spannend en ik zag al hoe bijzonder het voor de meiden was om weer in een theater op te treden. Ik voelde hoezeer ik het zelf miste om op een toneel te staan en straks voor mensen weer te zingen. Dat is voor mij iets magisch. Dat wil je eigenlijk altijd doen, maar ja…”

Gelukkig heb je ons nog vermaakt met het tv-programma De Verraders op RTL 4.

„Gelukkig is inderdaad het goede woord. Tv is toch ook een soort van optreden. En dat elke week voor twee miljoen kijkers ofzo, niet te geloven.”

Regelmatig in theater Scheveningen geweest

We kijken naar het decor van het huis van The Sound of Music. Daar sta jij straks niet in.

„Nee, in het huis van de familie Von Trapp zie je me niet. Maar ik heb de beelden van de kloosteromgeving die ik krijg al gezien. Volgens mij gaat alles er zo mooi uitzien als dit. Dat LED-scherm erachter is supergaaf. Je kunt veel dingen laten zien die je normaal gesproken met decorstukken niet voor elkaar krijgt.”

Hoe vaak heb je hier in de zaal gezeten?

„Meerdere keren wel. De eerste keer was in de jaren negentig bij The Phantom of the Opera. Dat vond ik he-le-maal geweldig met die grote kroonluchter die naar beneden klapte. Ik heb Billy Elliot hier gezien en ook Wicked. Heel vroeger zijn mijn ouders hier geweest toen de Nationale Opera nog in het theater van Scheveningen speelde. Nog voor de musicals dus. Maar toen was ik nog te klein.”

De geschiedenis van het AFAS Circustheater voelen

Daar heeft het operavirus je dus niet te pakken gekregen?

Wijst naar het enorme podium: „Nee, maar ik weet wel dat Christine Deutekom daar gewoon heeft gestaan. Dus ik voel de geschiedenis.”

Heeft haar opvolgster hier zelf weleens gezongen?

„Wie?”

Jij.

„Oh ik? Hahahahahaha. Nee, nog nooit! Maar dit theater is ook eigenlijk voor musicals altijd hè? En ik stond nu eenmaal altijd in de opera. Ik heb al veel mogen beleven. Koninklijk Theater Carré bijvoorbeeld, waar we met The Sound of Music ook nog gaan spelen. Maar het AFAS Circustheater nog niet. Dit wordt de allereerste keer, helemaal geweldig.”

Je vroegere wens om ‘in het echt’ non te worden komt hier alsnog uit.

„Eigenlijk wel, ja. Ik heb al één keer eerder de rol van non mogen spelen. Dat smaakte naar meer. Moeder-overste in The Sound of Music vind ik de ultieme nonnenrol.”

Nieuwe dingen voor Francis van Broekhuizen

Wat spreekt je zo in haar aan? Dat ze een jonge meid de wereld in durft te sturen?

„Ja. Dat zij eigenlijk én bescherming aan Maria en later de familie Von Trapp biedt, maar haar tegelijkertijd ook los durft te laten. Dat is iets wat een echte vader en moeder doen. Je beschermt je kinderen, maar je laat ze ook de wijde wereld in gaan. Je wilt dat ze het zelf ook kunnen. Ik vind moeder-overste het archetype van een echte goede moeder. Ja, een prachtige rol.”

Tot slot: we zien je niet alleen meer zingen. We zien je ook veel op tv optreden, van De Slimste Mens tot het eerdergenoemde De Verraders. Geniet je van al die nieuwe dingen op je pad?

„Genieten? Met volle teugen. Ja, met vólle teugen van alles. Dat moet ook, want het leven is maar kort. Morgen ben ik misschien wel dood, je weet het niet.”

Punt.

„Ja, punt. Hahahahahahaha.”

Na twee maanden AFAS Circustheater trekt de musical The Sound of Music het land in. Te beginnen met enkele weken Carré Amsterdam. Wil je meer informatie? Kijk dan hier.