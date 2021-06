Scheveningen is en wordt veel meer dan een plastic stoel, patat en schnitzel

Heus, die flinke schnitzel kun je aan de Boulevard in Scheveningen nog wel vinden. Net als die verdwaalde plastic stoel op een terras, tegenover een winkeltje dat schepjes, teenslippers en strandballen verkoopt. Maar: Scheveningen is en wordt veel meer dan dat.

Het stranddorp moet de beste en meest gewilde kustplaats van Noordwest-Europa worden. Al schroomt men in Scheveningen – we moeten officieel eigenlijk Den Haag zeggen – niet om te roepen dat we met die beste kustplaats al lang te maken hebben. En het alleen maar nóg beter kan worden. Metro keek eens rond.

Een nieuwe parel voor Scheveningen

Met het openen van de attractie LEGOLAND Discovery Centre, werd deze week een nieuwe parel toegevoegd aan de Boulevard van Scheveningen. Nabij hotel Kurhaus vinden gezinnen indoor miljoenen LEGO-steentjes en zeven speelzones met thema’s. Ontdekken en bouwen maar, is de extra mogelijkheid voor als de zon zich niet laat zien. Of als je het strand even zat bent.

LEGOLAND Discovery is een van de talloze vernieuwingen op de Boulevard van Scheveningen. Het valt onder het vele-jaren-project De Kust Gezond. De gemeente Den Haag investeert 25 miljoen euro in ‘Scheveningen Bad’. En dat laat men graag zien. Metro ontmoet Stefan Heger, werkzaam bij The Hague Marketing Bureau dat sinds het begin bij het project betrokken is.

Als een gids over de Boulevard

Vanaf een enorme LEGOLAND-giraffe wandelen we een deel van de 2,5 kilometer lange boulevard af. Voor wie echt wil lopen: het strand van Scheveningen is 11 kilometer lang. Heger wijst en vertelt en heeft de feiten op een rij. Hij is enthousiast over ‘zijn’ Scheveningen („niet geboren”) en zou niet misstaan als onvervalste Boulevardgids voor al uw rondleidingen. Metro kreeg die in ieder geval.

We wandelen langs de beroemde Pier, dat enkele jaren geleden al een nieuwe invulling kreeg. Naast het hoge reuzenrad en de bungee jump-locatie verscheen bijvoorbeeld een Zipline. En vooral de horeca springt in het oog. Boven op De Pier kun je terecht bij cocktailbars en de eetgelegenheden zijn divers. Wat te denken van een prachtige naam als de Kibbelking?

Scheveningen afhankelijk van toerisme

Stefan Heger gaat absoluut niet zover om te stellen dat er met Scheveningen van alles mis was. „Zeker niet. Een bekende en drukke badplaats hadden we al. Over de jaren zagen we wel dat het aanbod niet meer iedereen aansprak. Daardoor kwamen verschillende groepen mensen niet. Scheveningen heeft toeristen nodig, want 10 procent van de Hagenezen is qua inkomen afhankelijk van toerisme. Van de museummedewerker tot een toeleverancier, heel veel mensen zijn in de sector werkzaam. Daarom zijn we ons ook en meer gaan richten op toeristen die geld uitgeven.” Kwaliteit dus, dat is wat aan de Zuid-Hollandse Noordzee nu de klok slaat. „Dan ga je dus eerst uitzoeken wie die toeristen zijn”, zegt Heger, die ook nog wel eens buiten Scheveningen te vinden is.



Zeezicht op de hotelkamer

We lopen over het noordelijkste stuk Boulevard, daar waar op dit moment nog het meeste werk wordt gedaan. Er is namelijk al veel gebeurd. Fietsers en wandelaars hebben meer ruimte gekregen. Trappen zijn vernieuwd. De horeca is rigoureus aangepakt, waarbij een Foodhall met een grote verscheidenheid aan producten in het oog springt. Een splinternieuw Inntelhotel aan het strand, met infinity pool op het dak en bubbelbaden met zeezicht op de kamer, werd uit de grond gestampt. Inntel Hotels Den Haag Marina Beach heet hij overigens officieel. Een Britse pub aan zee kwam erbij. Het genoemde LEGOLAND Discovery Centre. De bestrating werd en wordt overal vernieuwd. „En”, wijst Heger op een prachtig wit gebouw met de naam Soulsistah, „dit wordt straks de high-end beachclub met live entertainment. Onder je voeten is een grote nieuwe parkeergarage, want parkeerruimte was een flink probleem.” We hebben vast nog niet alles opgenoemd, maar duidelijk is dat een grote kwaliteitsslag is ondergaan. „We zijn klaar voor de toekomst. Scheveningen heeft weer het karakter van de mondaine badplaats van weleer”, zei Hegers directeur Marco Esser van The Hague Marketing Bureau onlangs al.

Gast van vroeger blijft komen

Mensen die lang niet in de badplaats zijn geweest, denken bij Scheveningen nog vaak aan strandtenten met ongemakkelijke plastic stoelen. Tenten waar vooral friet met schnitzel op de menukaart staat. En waar je in de winter ‘geen hond’ op de Boulevard tegenkomt. Die gedachte moest dus anders en dat heeft men in Scheveningen inmiddels aardig voor elkaar. Als we op zachte banken in één van de 75 strandzaken zijn neergeploft en een broodje verse zalm op de Metro-verslaggever staat te wachten, zegt Stefan Heger: „Toeristen die nu deze kant op komen, komen om wat Scheveningen te bieden heeft. Om te genieten, geld uit te geven en om voor levendigheid te zorgen. En dat zonder overlast te veroorzaken. Zij vinden nu opgeknapte gebouwen die wel wat verouderd waren en een totaal ander aanbod aan horeca. De gast van vroeger komt overigens ook nog hoor. Want natuurlijk is er ook gewoon zand, schnitzel en bier. Maar er is veel meer, waardoor de ‘oude Scheveningengangers’ blij worden verrast. Ook al klopte het beeld niet helemaal: dat wat nu klaar is, maakt een wereld van verschil. En dat het hele jaar lang, ook als de zon niet schijnt.”

Theater met 1600 stoelen

Daar zorgen het Holland Casino en het AFAS Circustheater 200 meter verderop ook voor. Niet minder dan 1600 mensen per voorstelling genieten van een musical, maar gaan ook eten en drinken aan het strand. Het theater was net als het casino door corona meer dan een jaar dicht, maar opent deze week (1 juli) de deuren. The Sound of Music is er voor twee maanden neergestreken en Metro ontmoette er de cast. Vanaf komend najaar is Disney’s Alladin te zien. Zo komt het toeristenleven in Scheveningen aan het begin van de zomer precies op het juiste moment op gang.

Het was troosteloos langs de Boulevard in coronatijd, geeft Hegers toe. „Onwerkelijk haast, hoewel we de vorige zomer geluk hadden met het strand. Het werd toen weer levendig en in augustus was het zelfs drukker dan vóór corona. Er waren verder weinig mogelijkheden, dus mensen zochten de open lucht waar je een beetje veilig kon ademen. Op het 11 kilometer lange strand kon je altijd een rustige plek vinden. Tussen het Intelhotel en de club Soulsistah zit een heel eind. Dat zorgt straks voor verspreiding. Dat is wat we willen en mooi. Scheveningen kan blijven groeien zonder vast te lopen en zonder overlast voor de lokale bewoner.”

Geloof in Scheveningen

Het is duidelijk, er gebeurt wat in Scheveningen. Op naar een mooie zomer en een najaar en winter waarin ook veel te doen is. Wat echter blijft aan die beroemde Boulevard: de opvallende Bijbelkiosk waarin mensen ook even kunnen zitten om een praatje te maken. De kiosk met Bijbels staat al sinds 1954 op een centrale plek. Met het geloof zit het in Scheveningen blijkbaar wel goed. Maar dat geldt ook voor het algemene geloof in ‘die beste badplaats van Noordwest-Europa’.