Nyassa Alberta dendert in musical weer als Tina Turner over het podium

Daar stond Nyassa Alberta gisteravond ‘opeens’ weer als Tina Turner in het Beatrix Theater in Utrecht. Nog geen volle bak natuurlijk, maar TINA – De Tina Turner Musical is terug. Na één jaar en vier maanden…

Veel Nederlandse musicalliefhebbers hadden er lang naar uitgekeken. Het is al weer meer dan vijf jaar geleden dat Queen of Rock ’n Roll Tina Turner herself op datzelfde podium in het Beatrix Theater verscheen. In januari 2016 overhandigde de wereldster Joop van den Ende een oeuvre-award tijdens het Musical Awards Gala. Een mooi moment om de komst van TINA – De Tina Turner Musical van Nederland aan te kondigen. Het is overigens een productie die Van den Ende zelf bedacht. Tina Turner gaf haar zegen. Maar tot februari 2020 was de musical alleen in Londen, Hamburg en New York te zien.



Eindelijk, de Tina Turner-musical in Utrecht

Een enorme storm liet de première in Utrecht bijna nog wegwaaien, maar het ging door. Nyassa Alberta, die de rol in Hamburg al meerdere keren had gespeeld en gezongen, schitterde. Dat deed zij amper een maand. Corona gooide roet in het eten en de deuren van het Beatrix Theater werden gesloten. Uiteindelijk, zo bleek, voor zestien maanden lang. In september woonde Metro nog een persmoment bij, door corona buiten voor het kantoor van producent Stage Entertainment. TINA – De Tina Turner Musical zou terugkeren op 1 november. Een speciale anderhalve meter-versie was er gemaakt, voor 450 bezoekers in plaats van ‘de normale’ 1500. Albert Verlinde was er als baas en drijvende kracht achter de productie nog bij (inmiddels heeft hij Stage Entertainment verlaten). Verlinde verklapte Metro toen: „Financieel kan het niet. Iedereen die kan rekenen, ziet dat dit financieel helemaal niet uit kan met zo’n grote productie. We zitten nog in zwaar weer, maar doen het als een gebaar van hoop. En om mensen weer te kunnen laten genieten van live-entertainment.”

Ook 1 november bleven de deuren voor musical Tina Turner dicht

Het coronavirus laaide weer op en door die 1 november, waarnaar zo gehunkerd was, kon een dikke streep. Dat de streep negen maanden niet zou verdwijnen, had niemand kunnen bedenken. Maar eindelijk, eindelijk: Nyassa Alberta kon gisteren met haar collega’s weer als Tina Turner de bühne op. Een loodzware rol, met vooral die wereldberoemde dansmoves tijdens hits als Nutbush City Limits, Simply The Best en Proud Mary.

De kassa van het Beatrix Theater stroomt voorlopig nog niet vol. Toen de musical werd stilgelegd, hadden 100.000 mensen al een ticket voor een toekomstige show. Tienduizenden fans lieten hun kaartje omzetten tot een voucher voor een later moment. Zij bezoeken voorlopig TINA – De Tina Turner Musical en dan is Stage Entertainment al een showtje of zestig verder.

Fietsen en wandelen door nieuwe stad Utrecht

Nyassa Alberta kan zich het moment van maart 2020 – toen het doek letterlijk viel – nog goed voor de geest halen. „Toen het bericht kwam, zat ik bij Albert op kantoor”, blikt zij tegenover Metro terug. „Ik dacht: dit kan niet. Het was zo onwerkelijk, zo erg. Maar we gingen nog uit van twee weekjes ofzo. Het was heel jammer, want we zaten net in een geweldige flow.”



Nyssa was net van Hamburg naar Utrecht verhuisd, dus had zij alle tijd om uit te rusten en om haar nieuwe stad te leren kennen. „Omdat ik direct na Duitsland in het Beatrix Theater ging spelen, waren mijn stem en mijn lichaam moe. Ik moet bekennen dat corona me toen niet heel slecht uit kwam. Het stoppen was erg, maar voor mijn rust was het even goed. Ik kreeg de tijd om weer in Nederland te aarden, na zo’n lange tijd Duitsland. Ik heb veel in Utrecht gefietst en gewandeld.”

Intieme ervaring in het Beatrix Theater

Maar ja, het duurde allemaal meer dan een jaar. Nyassa speelt natuurlijk popster Tina Turner, de vrouw die alleen maar in volle stadions optrad. Zij moet het voorlopig nog doen met 450 toeschouwers. „Een huiskamerconcert, haha. Nee hoor, zonder gekheid: het kan ook een intieme ervaring worden. Het publiek heeft genoeg beenruimte en sowieso veel ruimte om zich heen. Ik hoop dat die 450 mensen me dezelfde energie geven als 1500 mensen. De energie zal iets anders aan voelen, dat vind ik spannend. Misschien komt de reactie van het publiek ook wel veel harder bij me aan. Bijzonder wordt het zeker. Het is fijn om weer bezig te zijn.”



Gisteravond heeft Tina Turner, eh Nyassa Alberta, ervaren hoe het nou werkelijk was. En zo wordt de musicalwereld weer een klein beetje normaal. Vrijdagavond ging in het AFAS Circus Theater in Scheveningen ook al de nieuwe The Sound of Music al in première.

