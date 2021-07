Britney Spears mag met zelfgekozen advocaat aangifte doen tegen vader

Een kleine overwinning voor Britney Spears in de rechtszaak rondom het curatorschap. Voor het eerst in dertien jaar mag de zangeres haar eigen advocaat kiezen. Met haar nieuwe advocaat, Mathew Rosengart, wil Britney aangifte doen tegen haar vader en uiteindelijk het curatorschap afschaffen.

Rosengart is een voormalig federaal aanklager en werkte met verschillende grotere sterren zoals Sean Penn en Steven Spielberg.

‘Ik ben depressief en huil elke dag’

Sinds Britney’s mentale inzinking in 2008, staat de zangers onder het toezicht van haar vader, Jamie Spears. Volgens een verklaring van Britney bepaalt haar vader hiermee alles over haar leven, zakelijk en privé. De zangeres zweeg lang over het leed dat zij hierdoor ervaart, maar kwam vorige maand toch met een statement.

Hierin vertelt de popster dat haar vader haar niet goed behandelt. Zo zou Britney worden gedwongen om op te treden, gedwongen medicatie moeten nemen en mag ze niet beslissen over haar eigen anticonceptie. In de rechtszaal zegt Britney zich een slaaf van haar vader te voelen. „Ik ben zo boos dat ik niet kan slapen, ik ben depressief en ik huil elke dag.”



Voor het eerst een eigen advocaat

Als onderdeel van het curatorschap mocht Britney niet haar eigen advocaat kiezen. Op 14 juli heeft de rechtbank echter besloten dat de zangers nu toch wel haar eigen advocaat mag kiezen. Dat moest via de rechtbank geregeld worden omdat Britney niet over haar financiële zaken gaat en er dus afspraken gemaakt moesten worden over de betaling van de advocaten.

Volgens NBC news brak de zangeres in tranen uit toen de rechtbank haar verzoek inwilligde. Britney wil onder het curatorschap uit komen en weer zeggenschap hebben over haar leven. „Ik wil mijn leven terug.”

Onderzoeken aangevraagd door Britney en Jamie Spears

Britney wil dat er onderzoek wordt gedaan naar haar vader. Aan de andere kant doet vader Jamie Spears een verzoek om de beschuldigingen van zijn dochter te onderzoeken.

Volgens Jamie Spears moet er, wanneer de beschuldigingen waar blijken, juist gehandeld worden. Maar wanneer de beschuldigingen niet kloppen, ziet hij geen reden om te stoppen met het curatorschap.

1,7 miljoen euro van Britney Spears naar advocaten van haar vader

Co-curator Jodi Montgomery heeft zich in een statement tegen Jamie Spears gekeerd. Zo vindt de co-curator het ironisch dat hij nu zo meewerkend is in de onderzoeken. „Het is ironisch dat meneer Spears nu wil dat het curatorschap de ‘wensen van zijn dochter’ vervult, gezien het geen geheim is dat mevrouw Spears haar vader al jaren uit haar leven wenst.”

Jodi Montgomery werd in 2019 co-curator toen Jamie Spears last had van gezondheidsproblemen. In documenten die in handen zijn bij Billboard, zegt Montgomery dat Jamie 1,7 miljoen euro van zijn dochters geld heeft gebruikt voor zijn advocaten.



