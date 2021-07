Doden en tientallen vermisten door noodweer in West Duitsland

In Duitsland zijn zeker vier mensen om het leven gekomen door ernstig noodweer. Dit gebeurde in de westelijke deelstaat Rijnland-Palts. Daarnaast worden tientallen mensen vermist in de zwaar getroffen plaats Schuld, hier zijn zeker zes huizen ingestort na overstromingen en hevige regen.

Volgens de politie zijn er in totaal zo’n vijftig tot zestig mensen vermist. De politie noemt de situatie in de plaats onoverzichtelijk. Ongeveer 25 huizen staan op punt van instorten. Sommige inwoners hebben veiligheid gezocht op de daken van de woningen, reddingsoperaties zijn in volle gang. Vier doden zijn bevestigd, maar volgens andere berichtgeving gaat het inmiddels al om zes omgekomen mensen.



BREAKING: Police in Germany say six people are dead and 30 are missing after heavy rain triggered severe flooding in Schuld, Western Germany. Read more: https://t.co/ejQxTv3JYs pic.twitter.com/5MtmlJ8joL — Sky News (@SkyNews) July 15, 2021

Doden en vermisten in Duitsland

Hoe de omgekomen mensen zijn overleden, is niet bekend. Wel zouden de lichamen op meerdere plekken zijn gevonden. Ook in andere delen van Duitsland, buiten het gebied Ahrweiler, waar Schuld deel van uitmaakt, zijn doden gevallen. Nieuwsblad Focus bericht dat in Solingen (Noordrijn-Westfalen) een 82-jarige man is omgekomen toen hij in zijn onder water gelopen kelder viel.

Eerder kwamen ook al zeker twee brandweerlieden om het leven door het noodweer, schrijft de Süddeutsche Zeitung. Zij waren bezig met reddingswerkzaamheden. Het gaat onder meer om een 46-jarige man die gistermiddag in Altena (Noordrijn-Westfalen) is meegesleurd door het water. Enkele uren later overleed ook een 52-jarige medewerker van de brandweer.

In de deelstaten Noordrijn-Westfalen en Rijnland-Palts zijn op meerdere plaatsen rivieren buiten hun oevers getreden. Scholen in meerdere plaatsen blijven vandaag dicht en het treinverkeer is verstoord.



prayings for the families of the 30 people who are lost and the dead firefighter, because of the flood. prayings for the many people who lost her home this night🙏 #Hochwasser in Schuld pic.twitter.com/K6oPeBm6qq — alex ♡ || GUMMY BEAR CULT🧸 (@niallz_potatoo) July 15, 2021

Noodweer in Limburg

Ook in Nederland was het raak, en dan met name in Limburg. Zo werden verzorgingstehuizen een een hospice geëvacueerd, werden bruggen gesloten en schoot het Rode Kruis te hulp met opvang voor inwoners.

Er dreigt inmiddels een voedseltekort te ontstaan in Valkenburg, vanwege het hoge water. Dat zegt Burgemeester Daan Prevoo op L1 Radio. „De hotels zitten vol met evacuees, maar de leveranties kunnen door het water Valkenburg niet bereiken.” Wat er verder gebeurde in Limburg afgelopen nacht, lees je hier.