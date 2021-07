Strijd op Videoland om likes barst los in Like Me, I’m Famous!

Influencers die te weinig likes verzamelen? Weg ermee. Dat is vanaf vandaag de insteek van het nieuwe programma Like Me, I’m Famous! op Videoland.

De eerste twee afleveringen van Like Me, I’m Famous! zijn nu te zien bij streamingdienst Videoland. Donny Roelvink, Femke Meines, Harm, Jay Francis, Jiami Jongejan, Joan Pronk, Joey Jaq, Niek Marijnissen, Roxanne Kwant en Vonneke Ritfeld doen mee in een huis in een kasteel in de Belgische Ardennen. Zoals hierboven te zien, worden zij in een bos gedropt en dat levert de eerste nachtmerries op.

In Like Me I’m Famous op de proef gesteld

De influencers zijn bij elkaar goed voor meer dan twee miljoen volgers. Zij worden op de proef gesteld in een – volgens Videoland – levensecht eliminatiespel. Soms krijgen ze géén likes of zelfs dislikes van hun collega influencers te verwerken. Da’s nou net wat zij in hun dagelijkse influencersleventje niet of nauwelijks meemaken. De tien starten met een vast aantal uit te delen likes op zak. In de dagelijkse challenges kunnen zij ook dislikes vergaren, wat de groepsverhoudingen flink in de war kan schoppen. Wie tijdens de Like Me-ceremonie het laagste saldo likes heeft, moet het kasteel verlaten. De afvaller maakt geen kans meer op de hoofdprijs, een eigen Videoland-pilot.

Eerder stelde Metro de tiendeelnemers al voor. Hoe het er bijvoorbeeld aan toe gaat? Dat zie je hier met Roxanne en Femke in actie.

Vandaag zijn de eerste twee afleveringen te zien (je vindt ze hier). Daarna wordt elke woensdag een nieuwe aflevering van Like Me, I’m Famous! toegevoegd.