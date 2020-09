Musical Tina Turner terug: ‘Financieel kan het niet, het is een gebaar van hoop’

TINA, de musical over Tina Turner, is vanaf 1 november weer te zien. Albert Verlinde geeft toe dat het financieel eigenlijk ondoenlijk is, maar hij houdt (en geeft) hoop.

De repetities voor TINA – De Tina Turner Musical zijn weer van start gegaan. Het verhaal over de Queen of Rock ’n Roll is vanaf 1 november terug in het Beatrix Theater. In Utrecht zullen per voorstelling 450 bezoekers worden toegelaten, terwijl het 1520 stoelen telt.

Tina Turner overwon alles

Tina Turner was een zangeres die alles overwon, zoals de mishandelingen door haar man Ike. Ze hield zich niet aan regels, maar maakte die zelf. Stage Entertainment wil onder leiding van producent Albert Verlinde ook overwinnen, maar heeft zich wel aan regels te houden. Dat zal in het Beatrix Theater als de deuren weer openen te merken zijn: veiligheid in coronatijd voor alles.

Er was gisteren traditioneel taart, bij het herstarten van de repetities van TINA – De Tina Turner Musical, de voorstelling die slechts een maand werd gespeeld toen het doek letterlijk viel. Dat gebeurde met Verlinde en de twee hoofdrolspelers Nyassa Alberta en Juneoer Mers voor een select groepje pers, buiten voor het Stage Entertainment-gebouw in Amsterdam-Zuid.

Ballonnen voor de sfeer

Gelukkig scheen de zon volop en konden journalisten ver genoeg uit elkaar aan tafeltjes plaats nemen. ‘Heen en weren’ werd verboden, lunch en een drankje mocht in een papieren tas mee naar je plaats.

Voor Albert Verlinde was het maar goed dat het heerlijke weer was op z’n heuglijke dag. Hij heette de pers welkom voor een paar gouden en zwarte ballonnen. Toch nog iets van sfeer.

Wat had je gedaan als het had geregend?

Verlinde: „Ehm… dan hadden we een groot probleem. Ik ben blij met dit zonovergoten terras. Binnen in ons pand kon het ook echt niet. Tja, als wij ons hier al niet aan de maatregelen zouden houden, dan denken de mensen ‘hoe gaat het in dat theater dan wel niet?’”

Hoe voel je je vandaag?

„Ik heb een gevoel van we mógen weer. Wie had dat kunnen denken toen we in februari begonnen met triomfen. Met een optreden bij de Musical Awards, met jubelende recensies en een kaartverkoop die door het dak ging. En dat we na zes weken van het ene op het andere moment stil zouden vallen.”

Hoe hoorde je het?

„Ik zat met onze Tina, Nyassa, in mijn kantoor te praten. Over of ze tevreden was en of we wel genoeg rust voor haar zouden kunnen inbouwen. Nou, dat laatste is wel gelukt…”

Stage Entertainment Nederland maakte al beelden van repetities ‘in coronatijd’. Hier zie je de beelden:

Zin in Tina Turner

En dan hebben ruim 100.000 mensen nog een kaartje. Wat gebeurde daarmee?

„Ze kregen de mogelijkheid om een voucher te krijgen voor een later moment. Ik ben dankbaar dat zoveel mensen daar gebruik van hebben gemaakt en geduld hebben. Als al die mensen gezegd hadden ‘geef mij m’n geld maar terug’, dan had ik er een grote uitdaging bij gehad. Twee weken geleden kregen mensen met een voucher tien dagen voorrang om deze te verzilveren. Ongelooflijk, 30.000 mensen hebben dat al gedaan. Ze hebben zin in TINA en hebben er blijkbaar vertrouwen in dat wij het als producent goed voor ze regelen.”

Kan ik zonder voucher dan nog wel een kaartje kopen?

„Dat is de andere kant van de medaille. Je ziet op social media al mensen, die wél een voucher hebben, zeggen dat ze pas in april kunnen komen kijken. Het is de keerzijde van dat we maar 450 mensen per show kunnen toelaten. De eerste 60, 65 voorstellingen zijn nu al vol. Ik kan oprecht niet anders en hoop dat mensen begrip hebben. Tegen de mensen die wel kunnen komen zou ik zeggen: je krijgt een veilige VIP-behandeling.”

Lukt dit financieel allemaal wel?

„Bepaald niet, hiermee krijgen we de zaak er niet even bovenop. Iedereen die kan rekenen ziet dat dit financieel helemaal niet uit kan met zo’n grote productie. We zitten nog in zwaar weer, maar doen het als een gebaar van hoop. En om mensen weer te kunnen laten genieten van live-entertainment.”

Vechtscènes mogen er niet uit

Hoe gaat de musical er vanaf 1 november uit zien?

„De social distancing, de anderhalve meter, is leidend: coronaproof dus. Dat is een militaire operatie kan ik je vertellen. Backstage loopt iedereen door elkaar. Met pruiken, met zenders, noem maar op. Op het podium hebben we het voordeel dat acteurs en dansers onder de contactberoepen vallen en zij binnen anderhalve meter van elkaar mogen zijn. Dat geldt echter niet als er wordt gezongen en voor onze blazers in het orkest. Voor het zingen worden allerlei oplossingen bedacht, zo zullen er mensen vanuit de coulissen meezingen om extra volume te krijgen. In deze musical wordt er ook gevochten. Dat kun je niet zomaar weglaten, want dan raak je de show in het hart. Daarom krijgen de vechtscènes een nieuwe choreografie. En zoenen? Dat is even uit den boze, maar dat kun je prachtig weg-mimen. Dat zullen sommige mensen thuis ook wel weten, haha. Hoe dan ook, het gaat om een goede show. We willen niet dat het publiek naar een jukebox komt kijken.”

En hoe gaat het met dat publiek?

„We moeten ervoor zorgen dat men zich thuis voelt, dus er is goed over nagedacht. Het Beatrix Theater is gelukkig een groot gebouw, waar je normaal met één ingang te maken hebt. Nu met vier, allemaal met een kleurcode, verschillende tijdsloten en routes. De bars zijn dicht, dus je moet vooraf een pauze-arrangement bestellen. Er is wel pauze ja, maar we streven naar een pauze van slechts kwartier.”

Je klinkt strijdbaar. Heb je de afgelopen tijd wel eens in de rats gezeten?

„Tuurlijk. Op een gegeven moment hebben we zelfs gezegd: we gaan in maart 2021 pas open. Het zag er zó somber uit. Toen de premier zei dat theater het maximaal mogelijke met de anderhalve meter weer mocht doen, was ik uit de rats en kreeg ik hoop. Toen konden we gaan rekenen en ben ik gaan vragen of de spelers allemaal het podium weer op wilden.”

Twijfelde je daaraan dan?

„Dat niet, maar in coronatijd wil en wilde ik iedereen er constant bij betrekken. Het gaat over gezondheid, het gaat over je gevoel ten opzichte van het virus. Normaal had ik tegen de acteurs gezegd ‘je doet het maar gewoon’, nu vind ik het niet meer dan netjes om goed naar ze te luisteren.”

Voorlopig alleen Tina Turner

Dit lukt omdat je een vast theater hebt. Wat gebeurt er met het andere vaste theater in Scheveningen?

„Dat klopt, Lazarus (de David Bowie-musical, red.) zou gaan toeren, dus dat lukt niet. Het is nu te ingewikkeld. Helaas, dat is frustrerend. Het AFAS Circustheater in Scheveningen blijft voorlopig dicht. We zijn aan het kijken of Anastasia terug kan komen, maar daarvoor moet ik allemaal nieuwe contracten afsluiten. We willen daarom ngo wat meer zekerheid.”

Hoe is het met je buitenlandse collega’s van Stage Entertainment, die veel minder mogen doen dan jij?

„TINA draait ook bij collega’s in New York, Londen en Hamburg, maar ligt in alle drie de steden stil. Ieder land heeft z’n eigen uitdaging en wij kunnen beginnen. Ze zijn gelukkig blij voor ons en hebben het gevoel van ‘yes, er gaat weer iets gebeuren’.”

In augustus riep je dat de cultuursector eens moet stoppen met huiliehuilie en mopperdemopper. Is de terugkeer van TINA de stap waarmee je dat onderbouwt?

„Ja. Ik weet heus wel dat wij een groot en rijk bedrijf zijn en dat ik misschien gemakkelijk praten heb. Maar toch. Eerst kreeg de sector 300 miljoen euro en was het niet genoeg, alleen maar mopperdemopper. Vervolgens komt er 480 miljoen euro bij en dan hoor je bijna niemand. Dan denk ik: er mag ook wel eens gejuicht worden. Je maakt cultuur voor jezelf, voor het vak, maar zeker ook voor het publiek. Je moet er dus voor zorgen dat je sympathiek blijft.”

Soldaat van Oranje gaat eind februari bekijken of het met de lage zaalbezetting nog wel verder kan gaan. Heb jij ook zo’n datum in je hoofd?

„Nee, daar denk ik nog niet aan. We hebben 100.000 mensen die een voucher hebben, die willen we sowieso de kans geven om te komen. Daarvoor hebben we nog wel even te gaan…”

