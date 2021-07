Nederland maakt reizen gemakkelijker, veel landen op geel en groen

Europese landen die op ‘oranje’ stonden, krijgen vanaf morgen in principe een ‘groen’ of ‘geel’ reisadvies. Dat geldt ook voor de populaire vakantielanden Spanje en Portugal. Dat betekent dat niet-noodzakelijke reizen niet langer worden afgeraden.

Het kabinet heeft besloten de systematiek aan te passen, waardoor lidstaten van de Europese Unie niet meer enkel op basis van de besmettingsaantallen op oranje worden gezet. Dat kan wel gebeuren als er een nieuwe variant van het coronavirus opduikt.

Reizen gemakkelijker, ellendig nieuws festivals

Dat reizen voor Nederlanders iets eenvoudiger wordt, kwam bijna gelijk met het nieuws dat het kabinet de stekker uit de festivalzomer trekt. Meerdaagse evenementen zijn tot en met eind september verboden.



Dat je favoriete festival voor het tweede opeenvolgende jaar geannuleerd wordt. Deze pinkpopper voelt met jullie mee!

Dat je favoriete festival voor het tweede opeenvolgende jaar geannuleerd wordt. Deze pinkpopper voelt met jullie mee!

Ik begrijp de beslissing volkomen, maar dan tegelijk versoepelingen voor reizen/vakantie binnen europa aankondigen? Bizar wanbeleid. #corona #festivals #vakantie — Geert Heldens (@graat) July 26, 2021

Overigens kan het wel zo zijn dat EU-landen zelf nog extra maatregelen nemen voor reizigers uit Nederland. Het kabinet wijst dan ook nog steeds op de website wijsopreis.nl, waar de maatregelen per land staan aangegeven.

Demissionair zorgminister Hugo de Jonge en premier Mark Rutte hebben het nieuwe beleid aangekondigd na een corona-overleg met ministers.

Reisorganisatie Sunweb heeft direct op het nieuwe beleid voor reizen gereageerd. Blij: „Dit is voor de reisbranche, maar zeker ook voor de Nederlandse vakantiegangers, een heel belangrijke verandering die meer duidelijkheid gaat geven.”

Terugkeer van vakantie of reis wordt wél strenger

Nederlanders moeten straks wel een coronabewijs laten zien als ze vanuit een ander EU-land terugkomen. Het kan gaan om een vaccinatiebewijs, een negatieve testuitslag of een bewijs dat ze onlangs corona hebben gehad en hersteld zijn. De negatieve test mag een PCR-test zijn van maximaal 48 uur oud, of een antigeentest van maximaal 24 uur oud.

De regel geldt voor mensen van 12 jaar en ouder en is bedoeld „om te voorkomen dat het coronavirus mee naar huis genomen wordt”.



Ga je op vakantie en moet je nog een test regelen? Een antigeen(snel)-test voldoet meestal als je reist binnen Europa. De uitslag heb je dan al in 3 uur. Weten welke test jij moet hebben en wat je nog meer moet regelen? Check het reisadvies via 👉 https://t.co/LhnztHZXyx pic.twitter.com/4i3qyAtsyI — Hugo de Jonge (@hugodejonge) July 21, 2021

Zelftest na reizen in geel land

De regel gaat op 8 augustus in voor alle EU-landen. Hij geldt nu al voor mensen die uit Spanje, Portugal, Cyprus of Andorra komen. Mensen die in een land met een geel reisadvies zijn geweest, krijgen het advies om op de dag van aankomst en op de vijfde dag terug in Nederland een zelftest te doen. Een test bij de GGD is ook goed, uiteraard.

Mensen die in een EU-land zijn geweest, zijn niet verplicht om in quarantaine te gaan. Dat gebeurt wel als het gaat om een land waar een nieuwe variant van het coronavirus is opgedoken.