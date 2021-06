The Best Social Awards van start, dit waren de beste reacties van het jaar

De Social Awards 2021 staan voor de deur. Weliswaar vanavond en morgen nog als ‘online evenement’, maar ze worden in ieder geval gehouden en uitgereikt. Dat betekent onder meer dat de – volgens de jury – allerbeste reacties op social media worden geëerd.

Vanavond is het de beurt aan de genomineerden in de business-categorieën. Omroep Zwart is drie keer genomineerd en de NOS twee keer. Ook is bol.com een grote kanshebber met liefst negen nominaties. Andere genomineerden zijn onder andere Free A Girl en Amazon Prime. Op de business-genomineerden kon niet worden gestemd. De winnaars worden vastgesteld door een professionele vakjury en vanavond tijdens een livestream onthuld. De stream is te volgen vanaf 19.30 uur.

Social Awards met bekende koppen als Gommers

Veel mensen zien morgenavond als ‘de echte’ Social Awards (ook vanaf 19.30 uur). Dan gaat het om The Best Social Awards – audience categorieën. Het publiek heeft daarvoor in de maand mei zelf mogen stemmen en allerlei bekende koppen komen voorbij. Wat te denken van Intensive Care-man Diederik Gommers? Vorig jaar had hij zelf nog amper van social media gehoord en kende in Nederland amper iemand hem. Inmiddels is hij wereldberoemd binnen onze eigen grenzen. Het aantal volgers dat hij op Instagram kreeg was met bijna een half miljoen al snel enorm.

Gommers kreeg veel lof over de manier waarop hij het gevaar van het coronavirus probeerde uit te leggen. Inmiddels is er meer dan louter lof. De IC-man wordt ook – op social media, waar anders – voor bemoeial uitgemaakt. Gommers is genomineerd in de categorie Beste Personality. Hij neemt het op tegen onder meer Bram Krikke, Miljuschka Witzenhausen en Fred van Leer. NikkieTutorials stond er vorig jaar ook tussen, maar dit jaar niet. Gommers komt morgenavond nog een keer terug. Dan in de categorie Beste Thuisblijf-content.



Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Diederik Gommers (@diederikgommers)

Effect corona op The Best Social Awards

Tal van categorieën passeren morgen bij The Best Social Awards de revue. Beste Artiest, Beste Instagrammer, Beste Politicus, Beste Tik Tok’er en ga zo maar door. En veel bekende namen dus. Davina Michelle staat er bij, net als CDA’er Pieter Omtzigt, Tim Hofman en Arie Boomsma. Maar ook Orgel Joke als mogelijk Beste 65-Plusser en Linda Hakeboom bij de Instagrammers.

The Best Social Awards bestaan sinds 2014. Oprichter Diederik Broekhuizen: „Corona heeft een bijzonder effect gehad op social media. Opeens bracht social ons echt weer dichter bij elkaar en was het ook ons venster op de wereld. Dat zie je aan de nominaties. Mensen die in deze tijd écht verbinding maakten met hun volgers zijn genomineerd. Ik ben ongelofelijk trots op de mooie diverse lijst genomineerden.”

De allerbeste reacties

De allerbeste reacties op social media dus. Daar begonnen we in dit artikel over. Het is een beetje Metro’s favoriete categorie. Zes reacties zijn genomineerd. Hieronder zie je ze en kun je voor jezelf bepalen wie jij denkt dat morgenavond met ‘de buit’ vandoor gaat. In willekeurige volgorde:

1. Souf Kinani



Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Souf Kinani (@soufkinani)

2. Elke van Huffel



Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door The Best Social Media – NL (@thebestsocialmedianl)

3. Roel van Velzen



Dit bericht bekijken op Instagram Een bericht gedeeld door Roel van Velzen / VanVelzen (@vanvelzenmusic)

4. Jeroen Pauw



Heb je haar nummer? — Jeroen Pauw (@jeroenpauw) November 4, 2020

5. Roy Beijer

In de comments onder een live uitgezonden corona-persconferentie van Mark Rutte.



Ok je bent een held als je pic.twitter.com/mRqk94q7Hk — Richard Theuws (@merchandise) August 18, 2020

6. Betty Kapel

Betty daarop: „Jezus. Jaren zijn we smoesjes aan te verzinnen om niet heel de familie af te hoeven lopen in die twee dagen en nu willen we ineens bij elkaar kruipen? Ik ga lekker twee dagen op de bank zitten in mijn onesie en kom er alleen vanaf om mijn glas wijn bij te vullen!”

Morgen meer The Best Social Awards

Donderdag op deze site: een interview met Daisy Veenstra uit Groningen. Zij is genomineerd bij de Tik Tok’ers. Als rappende psychologe had zij in september 0 volgers. Nu zijn het er meer dan 87.000.