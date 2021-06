Hij komt er echt aan: een bioscoop met bedden

Na meer dan tweehonderd dagen noodgedwongen thuis films kijken vanuit bed, komt er met de heropening van bioscopen en theaters iets bijzonders aan. Een bioscoop met bedden, jawel!

Maandag 7 juni opent de allereerste beddenbioscoop van Nederland haar deuren in de Houthavens van Amsterdam. Dat gebeurt in het enorme Theater Amsterdam aan het IJ. Ooit was daar de musical over Anne Frank en Sky De Musical van Marco Borsato te zien. Voor beide titels viel helaas relatief snel het doek.

Bedden in de bioscoop met grootste filmdoek

Filmfans kunnen in de enorme bios tot 23 juni languit liggend films kijken en dat ook nog eens op het grootste scherm van Nederland. En eten en drinken krijg je gewoon op je luxe boxspring geserveerd. Weer eens iets anders dan je ontbijt op bed of die zak chips op het nachtkastje terwijl je voor de zesde keer naar Notting Hill tuurt.

Pyjama niet verplicht (mag natuurlijk wel)

Het initiatief voor de beddenbioscoop is naast ‘leuk voor de filmliefhebber’, ook een stunt van een matrassenmerk. Maar hé, voor niets gaat de zon op, maar zeker geen filmdoek open. We hebben het over Matt Sleeps en dat zal de bioscoopganger merken. Bij binnenkomst verwelkomen ze je met de woorden ‘Hi, nice to matt you‘ op de gevel van de tijdelijke bioscoop. Maakt je dat allemaal niets uit? Popcorn bestellen en liggen maar…

Matt Sleeps wilde vanwege het 5-jarig bestaan van het merk iets bijzonders bieden na de maandenlange lockdown. Massaal in bed films kijken is nu vertaald naar een samenleving die langzaam van het slot gaat. Moet je een pyjama aan? Welnee (maar de initiatiefnemers zouden het stiekem wel leuk vinden). Hier zie je wat beelden om een indruk te krijgen.

Vijftien boxsprings in de bioscoop

De 4.200 m2 van Theater Amsterdam zijn inmiddels omgebouwd tot een beddenbioscoop. Op de plek waar normaal vijftienhonderd stoelen staan, vind je nu vijftien tweepersoons luxe boxsprings. Elk bed staat op een eigen verhoogd plateau zodat je liggend mooi zicht hebt op het gigantische scherm. Een filmdoek waarop de nieuwste blockbusters worden vertoond.

Zowel vroege vogels, snoozers, als nachtbrakers komen aan hun trekken, want er zijn voorstellingen verspreid over de dag. Daarnaast zijn er op woensdagmiddag en in het weekend speciale kindervoorstellingen. Vanmiddag is het online reserveren voor maximaal twee personen van start gegaan. Hoe, dat vind je hier. Een bed krijg je niet voor niets, want voor het filmdagje uit betaal je 45 euro. Bedden worden na elke voorstelling verschoond.

Van Hangover Bar naar Matt’s Beddenbioscoop

De Beddenbioscoop komt uit de koker van Joep Verbunt, oprichter en eigenaar van Matt Sleeps. Voordat hij vijf jaar geleden ‘in de matrassen begon’, was de creatieve ondernemer al bekend als de man achter spraakmakende events. Zo gingen de supermarkt-disco, het tomatengevecht op de Dam en de anti-hangover bar de wereld over.

Joep Verbunt over de bioscoop met bedden: „Na meer dan tweehonderd dagen aan huis gekluisterd, vonden wij het tijd voor iets speciaals. Tegelijkertijd hebben we allemaal ervaren dat er eigenlijk geen comfortabelere plek is dan je bed om een film te kijken. En dus komen we met de heropening van de bioscopen met iets heel bijzonders; Nederlands allereerste beddenbioscoop.”

Speciale voorstelling voor mensen in de zorg

Naast de reguliere voorstellingen wordt er een speciale voorstelling georganiseerd voor zorgverleners die zo’n zwaar jaar achter de rug hebben. Via de website kunnen zij zichzelf opgeven voor een gratis bed in de bioscoop. Overigens kunnen attente vrienden of vriendinnen dat natuurlijk ook voor ze doen als verrassing.

Tijdens de totstandkoming en de uiteindelijke voorstellingen van de beddenbioscoop worden alle geldende coronaregels uiteraard gehandhaafd.