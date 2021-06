Gommers wekt verbazing omdat hij in gesprek wil met voetballers die twijfelen over vaccinatie

Diederik Gommers, één van de gezichten van de coronacrisis in Nederland en voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, heeft heel wat mensen hun wenkbrauwen doen optrekken. Hij wil namelijk in gesprek met Memphis Depay en Matthijs de Ligt omdat ze aangaven ‘nog niet’ gevaccineerd te willen worden. De Ligt veranderde even later van mening, hij wil de prik wel. Volgens veel mensen gaat Gommers zijn boekje te buiten.

Vorige week kreeg het Nederlands elftal een prik, op vijf of zes spelers na. Zij weigerden. Onder hen zijn Georginio Wijnaldum en Wout Weghorst, later bleek dat ook Depay en De Ligt geen vaccinatie wilden. Althans, dat zeiden ze tegenover RTL Nieuws. De Ligt: „Ik was er nog niet klaar voor om die beslissing te nemen, en ik voel me goed, dus zolang het niet verplicht is, wil ik het ook niet doen.” Depay is ‘geen fan’ van de vaccinatie, dus weigerde ook hij.

En toen kwam op zaterdag de ommezwaai van De Ligt: hij wilde de prik wél. Dat liet hij op Twitter weten. En vooral die plotselinge verandering verdient volgens Gommers enige uitleg. „Iedereen mag natuurlijk zelf beslissen of ze een vaccin nemen of niet, maar ze hebben wel een voorbeeldfunctie”, zegt Gommers. „Het is belangrijk om toe te lichten waarom er eerst nee wordt gezegd en vervolgens ja. Hierbij help je de jonge mensen die twijfelen omdat er meer uitleg wordt gegeven.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

In my recent interview, I was not clear with my response. In order to clear any doubts: I am absolutely in favour of the COVID-19 vaccination and will take it as soon as possible. — Matthijs de Ligt (@mdeligt_04) May 29, 2021

Gommers wil gesprek met Depay en De Ligt

Mede omdat de voetballers de prik weigerden en er dus twijfel bestaat, in ieder geval bij De Ligt, wil de ic-baas met ze in gesprek. „Ik ben benieuwd waar de twijfel zit zodat ik het kan wegnemen. Mensen hebben vaak gewoon behoefte aan meer uitleg.” Volgens veel mensen is zo’n gesprek niet passend: „Hij gaat als arts zijn boekje ver te buiten. Spelers zijn geen patiënten van hem.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hij gaat als arts zijn boekje ver te buiten . Spelers zijn geen patiënten van hem. Duitse bondsarts gaat NIET vaccineren omdat spelers juist ziek kunnen worden van bijwerkingen .

Gommers moet zijn waffel houden. — Rene (@rene_bobtail) June 1, 2021

Een ander vindt dat Gommers zich gedraagt als bondscoach, terwijl hij zelf klaagde over dat er 17 miljoen virologen waren in Nederland. „Was het niet Gommers die klaagde dat er 17 miljoen virologen in Nederland waren? Waarom moet hij dan de bondscoach gaan uithangen, daar hebben we er al 16.999.999 van.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Was het niet Gommers die klaagde dat er 17 miljoen virologen in Nederland waren. Waarom moet hij dan de bondscoach gaan uithangen, daar hebben we er al 16.999.999 van — Evelyn Beatrice Hall (@EvelynBeatrice2) May 31, 2021

Vaccinatiestatus van voetballers

Dat de vaccinatiestatus van voetballers überhaupt zomaar op straat komt te liggen, is volgens velen ‘stuitend’. „Stuitend hoe de vaccinatiestatus overal in de openbaarheid wordt gegooid (het hoort privé te zijn) en de morele druk die dit soort mensen uitoefenen via de media.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

2/2 Stuitend hoe de vaccinatiestatus overal in de openbaarheid wordt gegooid (het hoort privé te zijn) en de morele druk die dit soort mensen #Gommers #AbOsterhaus uitoefenen via de media. Ik reken dit niet alleen Gommers, maar ook de media zeer aan. — Els van Veen (@veen_els) May 31, 2021

Volgens een ander zijn de voetballers „niemand verantwoording schuldig”. „Vrijheid om over je eigen lichaam te beslissen is een grondrecht en geen privilege dat de goedkeuring van Gommers of wie dan ook nodig heeft.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.