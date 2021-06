TikTok krijgt schadeclaim aan de broek: ‘Privacy kinderen te weinig beschermd’

De makers van de razend populaire app TikTok kunnen een flinke schadeclaim in de brievenbus verwachten. Een groep ouders van kinderen die gebruik maken van de app, dienen een claim in die kan oplopen tot 1,4 miljard euro.

Volgens de ouders die de claim indienen, wordt de privacy en veiligheid van de jonge social mediagebruikers niet goed beschermd. Om die reden willen de ouders een flink bedrag van de makers van de app.

TikTok onduidelijk over verzamelen gegevens

De dagvaarding gaat vandaag op de bus richting TikTok. De zaak is aangespannen door Stichting Onderzoek Marktinformatie (SOMI). Deze stichting vertegenwoordigt ruim 64.000 ouders die al eerder aan de bel trokken. Cor Wijvliet is één van de oprichters van de stichting en zegt dat toezichthouders niet optreden tegen TikTok. Daarom stapt hij naar de rechter in Amsterdam.

Net als bijvoorbeeld Instagram en Facebook, verzamelt TikTok gegevens van gebruikers om zo gericht reclames te laten zien. Alleen wordt er niet voldoende om toestemming gevraagd om dat te doen. Daar komt nog bij dat de makers van TikTok naar verluid veel meer gegevens verzamelt dan nodig is.

Betere bescherming kinderen nodig

Kinderen worden volgens SOMI daarnaast te weinig beschermd. Ze sporen elkaar soms aan tot gevaarlijke challenges, waarmee in het buitenland al kinderen zijn overleden. Zo blokkeerde de Italiaanse overheid de app deels na het overlijden van een 10-jarig meisje. Het slachtoffer zou mee hebben gedaan aan de ‘blackout challenge’. Daarbij verstik je jezelf tot het nét niet meer gaat.

De makers van TikTok hebben laten weten er veel aan te doen zodat jonge gebruikers de app veilig kunnen gebruiken. Accounts van gebruikers tussen de 13 en 15 worden standaard op privé gezet zodat niet iedereen de video’s kan zien. Ongepaste video’s worden verwijderd en aanstootgevend materiaal kan worden gerapporteerd.

Te weinig privacy op TikTok

Het is niet de eerste keer dat de app in opspraak is. In Engeland werd ByteDance, het bedrijf achter TikTok, aangeklaagd. De makers van de app worden ervan beschuldigd dat ze illegaal informatie van kinderen hebben verzameld. Ook die zaak kan het bedrijf miljarden gaan kosten. Consumentenbonden in 17 Europese landen, waaronder Nederland, trokken eerder dit jaar al aan de bel om het privacygedrag van de appmakers.

Overigens is TikTok niet het enige sociale medium dat gegevens verzamelt. Chat-app Signal probeerde recent een advertentiecampagne te starten op Facebook, waarin gebruikers te zien krijgen welke gegevens er allemaal zijn verzameld. Daar was Facebook niet bepaald blij mee. Signal is geblokkeerd en geweerd van Facebook. Facebook liet eerder weten dat er zonder het weggeven van data geen gratis app kan worden aangeboden.

Gelukkig is er soms ook goed nieuws: WhatsApp dwingt je niet langer om alles klakkeloos te accepteren. Eerder leek het erop dat de populaire chat-app – ook onderdeel van Facebook – trager werd als je de voorwaarden niet accepteerde.