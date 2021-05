3JS-Jan Dulles verwacht opnieuw een kindje met zijn vriendin

Jan Dulles wordt weer vader. Hij en zijn vriendin verwachten een derde kind in december, meldt de Volendamse zanger op Instagram.

„Lieve vrienden, met een ietwat gemengd gevoel willen wij vandaag aan jullie vertellen dat we weer een baby verwachten. Na het verdriet dat wij en onze naaste familie de afgelopen maanden hebben doorgemaakt, is dit lichtpuntje – dit nieuwe leven – van harte welkom.”

Daarmee doelt hij op zijn dochtertje Donna, zij overleed medio december. In februari verloor hij toen ook zijn vader, die al jaren aan Alzheimer leed.

De zanger en zijn vriendin verwachten het kindje dus in december. „Dat zal een emotionele decembermaand worden. We hopen te kunnen gaan genieten van deze zwangerschap, ondanks dat er geen uur voorbijgaat dat we niet aan Donna denken.” De felicitaties stroomden binnen op Instagram nadat Dulles het bericht had geplaatst.



Dulles en zijn vriendin verloren hun dochtertje Donna medio december. Ze was slechts drie maanden oud, toen ze een scheur in haar middenrif bleek te hebben. Op Instagram sprak Dulles destijds van ‘de ergste nachtmerrie die je je als ouder kunt voorstellen’: „We zijn verslagen. Verdere woorden zijn op dit moment overbodig.”

Even later, eind december, trok de zanger weer naar Instagram om zijn volgers, familie en vrienden te bedanken voor alle steunbetuigingen. Maar ondanks dat de zanger veel steun ontving, zijn de tranen nog lang niet op, zegt hij. „Bedankt voor jullie medeleven, jullie hartverwarmende berichten, kaartjes, bloemen, alles. Wat we die dag hebben meegemaakt is een traumatische ervaring waarvan we nog niet weten hoe we dat gaan verwerken. Ik ga het binnenkort maar eens allemaal opschrijven, misschien dat dat helpt.”



Wel gaat de tijd verder, besefte Jan toen al. „De tranen zijn nog lang niet op. De pijn, vooral bij het bekijken van foto’s als deze, is ondraaglijk.” Ook al zal kerstavond voor hem en Caroline „nooit meer hetzelfde zijn”.