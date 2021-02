Na dochtertje verliest Jan Dulles ook zijn vader, ‘veel sterkte!’

Jan Dulles heeft weer een zwaar verlies te verwerken. Nadat de 3JS-zanger in december zijn dochtertje verloor, is nu ook zijn vader overleden.

De zanger deelt op Facebook de tekst van het nummer De Betere Jaren, dat hij schreef voor zijn vader die al jaren aan alzheimer leed.





Aan de muur hangt een foto van jou en mijVan hoe jij naar me keekIn de betere jarentoen alles nog onschuldiger was… Posted by Jan Dulles on Tuesday, February 2, 2021

Jan Dulles hoop op rust voor zijn vader

„Rust zacht ouwe!! Je werk zit erop”, schrijft hij onder zijn Facebookpost.

Jan Dulles en zijn vriendin Caroline verloren in december onverwacht hun drie maanden oude dochtertje Donna. „Het is moeilijk. Het leven gaat gewoon verder en er zit een heel grote bak verdriet en die is de hele tijd heel dichtbij. Zo moet je het een beetje zien”, zei de frontman van de Volendamse band 3JS daarover.

Dit is De Betere Jaren, het nummer dan Jan voor zijn vader schreef.

Hartverwarmende berichten

„Bedankt voor jullie medeleven, jullie hartverwarmende berichten, kaartjes, bloemen, alles”, reageerde Jan Dulles op Eerste Kerstdag. Dat was een week na het overlijden van kleine Donna. „„Wat we die dag hebben meegemaakt is een traumatische ervaring waarvan we nog niet weten hoe we dat gaan verwerken. Ik ga het binnenkort maar eens allemaal opschrijven, misschien dat dat helpt.” De muzikant gaf ook aan dat de pijn ondraaglijk was.

Steun voor Jan Dulles en zijn vriendin

De ontroostbare ouders kregen eind vorig jaar veel berichten doorgestuurd door mensen vanuit heel Nederland. Iedereen leefde met het stel mee en wensten hen vooral veel sterkte in hun moeilijke tijd.

Dat gebeurt nu hij zijn vader moest laten gaan opnieuw. Op Facebook wensen vrienden, bekenden en onbekenden het stel vaak ‘veel sterkte’. „Wat is dit heftig, erg veel sterkte!!!!!”, meldt Netty. „Ik zou jullie leed willen verlichten, maar weet niet hoe. Het enige wat ik kan hopen/wensen dat jullie beiden verliezen een plaats kunnen geven in jullie leven”, hoopt Solange.

Ook op Twitter zien mensen dat de Volendammer in kort tijd veel voor de kiezen heeft gekregen.