Duitse WO2-bunkers in Zeeland beklad met ‘Covidsterren’: ‘Misselijkmakend, diep triest’

Vier bunkers in het Zeeuwse Koudekerke zijn beklad met Jodensterren met daarin het woord ‘Covid’ geschreven. Zogenaamde ‘Covidsterren’. De politie trof het tafereel aan en is niet te spreken over de vandalistische daad.

In Koudekerke staan vier bunkers uit de Tweede Wereldoorlog. De verdedigingswerken zijn gebouwd en gebruikt door de Duitsers om te voorkomen dat de geallieerden via zee het bezette gebied zouden binnenvallen. Deze Atlantikwall, waar de Koudekerkse bunkers deel van uitmaakten, liep van de Spaanse grens tot bovenaan Noorwegen.

Covidsterren

De politie trof vanochtend op elk van de bunker een ster aan, die verdacht veel lijkt op een Jodenster uit de Tweede Wereldoorlog. Joden moesten deze ster op hun kleding dragen, zodat duidelijk was dat ze Joods waren. In de Jodenster was ‘Jood’ geschreven, in de ster op de bunkers in Koudekerke staat ‘Covid’ geschreven. Het is niet de eerste keer dat iets wordt beklad als Covid-protest.

De politie spreekt schande van het besmeuren van de oorlogsgeschiedenis. „Diep triest”, schrijft Politie Walcheren op Instagram. „Dat je het niet eens bent met keuzes die de politiek maakt, dat kan. En daar is op zich niets mis mee. Maar om op deze manier je standpunt duidelijk te willen maken… Gewoon misselijkmakend. Bah!”



Politie zoekt daders

De bunkers zijn te bezoeken en worden beschermd en onderhouden door Waterschap Scheldestromen. Deze is door de politie op de hoogte gebracht. Of het Waterschap aangifte gaat doen, is niet bekend. Ook is niet bekend of de bekladdingen snel worden verwijderd, of dat de politie nog onderzoek doet. De politie is wel een onderzoek gestart en zoekt getuigen.

In de reacties op het Instagram-bericht spreken mensen hun ongenoegen uit over de Covidsterren. Jos vraagt zich echter af waarom er überhaupt aandacht aan wordt besteed. De politie geeft daarop aan dat de graffiti vanaf de openbare weg te zien was. „En daar dit echt niet kan, gaan wij er natuurlijk voor om de dader boven water te krijgen!”

Ook op Twitter reageren mensen verontwaardigd op de daad. „Het trieste is dat je die lui niet aan hun verstand gepeuterd krijgt waarom dit zo verkeerd is”, reageert iemand. „Zo ver reiken hun breintjes niet.”