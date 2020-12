Jan Dulles over verlies dochter: ‘De tranen zijn nog lang niet op’

Jan Dulles heeft gisteravond iedereen bedankt voor de vele steunberichten na het overlijden van zijn dochtertje Donna. Hij deed dat door een foto van zijn dochtertje, Donna, op Instagram te plaatsen. Daarbij schreef hij een uitgebreid, emotioneel bericht. En ondanks dat de zanger veel steun ontving, zijn de tranen nog lang niet op, zegt hij.

„Bedankt voor jullie medeleven, jullie hartverwarmende berichten, kaartjes, bloemen, alles”, begint Jan zijn verhaal. Daarna schrijft hij dat de tijd heeft stilgestaan sinds het overleden van zijn dochtertje. Afgelopen zaterdag gebeurde dat plotseling.

„Wat we die dag hebben meegemaakt is een traumatische ervaring waarvan we nog niet weten hoe we dat gaan verwerken. Ik ga het binnenkort maar eens allemaal opschrijven, misschien dat dat helpt.”



Donna heeft nog tot donderdagochtend in zijn armen gelegen, schrijft de 3JS-zanger. Toen moesten hij en zijn partner Caroline afscheid nemen van hun kindje. „De uitvaartdienst was echt prachtig”, schrijft Jan. „Het heeft ons troost en kracht gegeven.”

‘Pijn is ondraaglijk’

Van de trieste ervaring heeft Jan echter wel veel geleerd. Zo heeft hij – ondanks dat ze Donna niet hebben kunnen redden – toch „veel respect gekregen” voor „politie en ambulancepersoneel, ziekenhuismensen, de uitvaartdienst en de huisartsen”.

Wel gaat de tijd verder, beseft Jan. „De tranen zijn nog lang niet op. De pijn, vooral bij het bekijken van foto’s als deze, is ondraaglijk.” Ook al zal kerstavond voor hem en Caroline „nooit meer hetzelfde zijn”, wenst Jan zijn volgers tot slot toch nog fijne dagen toe.

