Britney Spears gevleid door medeleven van iedereen

Britney Spears heeft niet de makkelijkste periode in haar leven. Of eigenlijk sowieso niet het makkelijkste leven. Onlangs werd in de documentaire Framing Britney Spears duidelijk hoe zwaar de popster het heeft.

De film kwam voort uit de #FreeBritney-beweging, die in 2008 al ontstond. Britney kreeg een zenuwinzinking en staat sindsdien onder curatele van haar vader. Veel mensen denken dat pa niet het beste met zijn dochter voor heeft en vooral uit is op haar centen.

Roddelbladen

Daar komt nog eens bij dat de inmiddels 39-jarige zangeres jarenlang kapot is gemaakt door paparazzi en roddeljournalisten, zo is in de documentaire te zien. Een steeds grotere groep gewone burgers leeft met de Toxic-zangeres mee en daar is Britney enorm dankbaar voor, laat ze op Instagram weten.



Gevleid met medeleven

Ze post een video van een shoot uit 2020. „Deze video voor Just a Touch of Rose is vorig jaar geschoten… Deze specifieke beelden heb ik nooit gezien dus het is soort van nieuw!!!! Ik heb meer dan tien minuten aan video voor het Rose-project en geloof me, dat is VEEL!!!!”, schrijft Britney. „Bij om dit te delen en vooral met een wereld die zo meeleeft en zich bekommert om mijn leven … Wat kan ik zeggen, ik ben GEVLEID!!!”

Het was na de lancering van de documentaire even stil rondom de popster. Op Instagram vertelde ze dat ze zich schaamde toen ze de documentaire zag. Bij sommige delen van de Framing Britney Spears barstte ze naar eigen zeggen in tranen uit.

Mooie toekomst voor Britney Spears

Er zijn regelmatig zorgen om Britney. Niet alleen vanwege haar vader, ook plaatst ze af en toe vreemde filmpjes en foto’s op Instagram. Er wordt vaak gespeculeerd over haar geestelijke gezondheid. Ze lijkt inmiddels een rooskleurige toekomst voor zich te hebben met haar geliefde Sam Asghari, die haar duidelijk gelukkig maakt.

Ze leerde de 27-jarige personal trainer en parttime model kennen op de set van haar clip Slumber Party. De twee zijn zielsgelukkig samen en Sam liet al weten uit te kijken naar een mooie toekomst met zijn geliefde.