OnlyFans-ondernemers zijn account kwijt na documentaire

Dankzij het internet zijn er veel meer manieren om geld te verdienen. Op Instagram en TikTok betalen merken influencers om producten te verkopen en als ondernemer prijs je makkelijk diensten aan. Ook in de erotische industrie zijn meer manieren om geld te verdienen, onder andere dankzij het platform OnlyFans.

Op het platform kunnen mensen content aanbieden waarvoor fans moeten betalen. Hoe meer fans je hebt, hoe meer geld je elke maand bij elkaar harkt. De site is vooral bekend vanwege de erotische content die er wordt gedeeld. OnlyFans maakte naam bij het grote publiek toen bleek dat acteur Ferry Doedens zijn schaars geklede content er ook aanbiedt.

Verbannen van OnlyFans

Je kunt er in elk geval een leuk zakcentje mee verdienen. OnlyFans-ondernemers Levy van Wilgen en Sepanta harkten met gemak tussen de 50.000 en 65.000 euro per maand binnen, vertellen zij in de nieuwe Videoland–documentaire. Harkten, want de profielen van de heren zijn namelijk verdwenen. Daarmee lopen de mannen flink want inkomsten mis, meldt onder andere Amayzine.

De twee OnlyFans-gebruikers zijn verbannen van het platform, wat betekent dat ze ook geen nieuw profiel aan kunnen maken. Waarom ze zijn verwijderd van de website, is niet bekend. Levy en Sepanta maakten het nieuws via Instagram bekend. De profielen van de twee staan inmiddels op privé.

Documentaire op Videoland

Qua timing is het op z’n minst opvallend te noemen. De erotische contentmakers werkten mee aan een documentaire over het platform. OnlyFans Uncovered verscheen vorige week op Videoland en geeft kijkers een inkijkje in het leven van deze minder voor de hand liggende manier van ondernemen en content maken.

In de documentaire wordt openhartig verteld over de motivaties en werkwijzen van de contentmakers. Daarin wordt ook duidelijk dat ze niet mogen afspreken met fans en dat video’s met bloed of uitwerpselen verboden zijn. Of de twee mannen zich schuldig hebben gemaakt aan een van deze dingen is vooralsnog onduidelijk.

Mocht je Levy en Sepanta echt niet kunnen missen, dan gloort er toch een vleugje hoop aan de horizon. Er is een Telegram-groep waarin ze contact houden met de fans en waarin content wordt gedeeld.