Geëmotioneerde Britney Spears ‘werkt nu aan haar eigen documentaire’

Lang geleden dat Britney Spears zo vaak in het nieuws kwam als nu. De docu Framing Britney Spears raakte al heel wat sterren en ‘normale mensen’, en ook ‘onze Ivo’ kwam nog even voorbij. En nu gaat Britney waarschijnlijk zelf iets maken.

Britney Spears is zelf ook bezig met een documentaire over haar leven en carrière. De zangeres heeft daarvoor de hulp ingeschakeld van een vrouwelijke filmmaker, vertelt een ingewijde aan de New York Post.

Framing Britney Spears

Britney zou gemotiveerd zijn door Framing Britney Spears, de documentaire van de New York Times die vorige week verscheen. De film ging onder meer over haar mentale problemen en het feit dat ze al sinds haar inzinking in 2008 onafgebroken onder toezicht van haar vader staat. Britney zou graag haar kant van het verhaal in een nieuwe documentaire willen belichten.

Volgens een ingewijde was het voor Britney erg emotioneel om de film vorige week te zien. „Er zaten stukken in de film die voor haar te moeilijk en emotioneel waren om te kijken – zoals de scènes over de heftigste periodes uit haar leven, het mediacircus en de enorme aandacht voor haar als jonge moeder. Maar ze heeft voor het eerst in jaren het gevoel dat mensen aan haar kant staan en dat het beter gaat worden.”

Haar fans blijven in elk geval achter haar staan, in voor- en tegenspoed.



Britney Spears fan in 'leave Britney alone!' video reveals death threats https://t.co/W4Psm5ViKD pic.twitter.com/1xYKilYP3Q — New York Post (@nypost) February 10, 2021

Curator Britney Spears

Britney en haar vader zijn verwikkeld in een juridische strijd over het gezag. Zo wil de zangeres dat een onafhankelijk bedrijf verantwoordelijk wordt voor haar zakelijke en persoonlijke beslissingen. Jamie Spears blijft in ieder geval tot september haar curator, iets wat tot veel boosheid en onbegrip leidt bij haar fans, maar ook bij advocaten. Zo klom Lisa MacCarley in haar laptop en schreef ruim honderd brieven aan advocaten in Los Angeles, met daarin het verzoek de rechter die over de zaak gaat aan te moedigen Britney ‘te bevrijden’.



Attorney Lisa MacCarley has sent a letter to over 100+ attorneys in Los Angeles urging them to request that Judge Penny terminate Britney’s conservatorship in lite of the “Framing Britney Spears” documentary. #FreeBritney pic.twitter.com/LQ35UFooOZ — Britney Fan 🌹 (@BritneyHiatus) February 8, 2021

#FreeBritney

De zangeres kan al jaren rekenen op veel steun van haar fans. Al tijden voeren zij campagne onder de hashtag #FreeBritney. Een paar van deze actievoerders kwamen aan het woord in de documentaire. Maar een heleboel werden ook niet, waaronder de drags in RuPaul’s Drag Race en daar waren ze niet zo gecharmeerd van. Ze waren zelfs een beetje geshockeerd:



Kind of shocked that @nytimes didn't feature @OddlyYvie's #FreeBritney on-stage protest during the Grand Finale of @RuPaulsDragRace's Season 11 (one of the most viewed TV shows in the world) for #FramingBritneySpears. Seems kinda anti-black, especially on #BlackHistoryMonth. pic.twitter.com/gSHqBHrjrW — 🕎 Judío Regio 🕎 (@oscarsuxx) February 7, 2021

Britney

Hoe het met Britney Spears deze dagen zelf gaat, is moeilijk te zeggen. Op haar Instagram post ze regelmatig bizarre filmpjes, waarvan haar fans schrikken („wat heeft ze geslikt of gesnoven?”).

Haar laatste post is een herinnering aan drie jaar geleden. Ze schrijft erbij dat ze er altijd van zal houden om op het podium te staan, maar dat ze nu de tijd neemt om te leren een normaal mens te zijn. „Ik geniet nu zo van de kleine alledaagse dingen!” Al is het maken van een docu natuurlijk niet bepaald klein… To be continued.