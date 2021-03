Sigrid Kaag na #kutkaag: ‘Mannen, spreek je uit tegen seksisme’

De afgelopen tijd was de hashtag #kutkaag een tijd trending op Twitter. Mensen die tweets plaatsten met die hashtag, zeiden vaak seksistische dingen over D66-lijsttrekker Sigrid Kaag. Nu spreekt ze zich daarover uit. Volgens haar heerst er namelijk een stilte rond seksisme.

In een onlinetoespraak voor het Els Borst Netwerk van haar partij zei ze vandaag dat „seksisme groeit in de voedingsbodem van de stilte. Ik daag alle vaders, kleinzonen, broers, opa’s, zwagers en zonen uit: spreek je uit tegen seksisme. Bevecht het waar je het tegenkomt. Dagelijks. Waar je het ook ziet. Trek een streep in het zand voor je vriendin, voor je zusje, voor je moeder, voor je vrouw en voor je oma.”

Pas als mannen aan de zijde van vrouwen staan, winnen we de strijd voor gelijkheid, denkt Kaag. Nu is dat nog niet zo: seksisme speelt nog een venijnige rol in de samenleving. „Het wordt vrouwen moeilijker gemaakt zich uit te spreken in het publieke debat. Wie zijn mond open doet krijgt een stortvloed van haat terug, met name van de anonieme toetsenbordridders op twitter.”



Kaag: ‘Hier spreekt geen slachtoffer’

Kaag wees op een onderzoek van De Groene Amsterdammer in samenwerking met de Universiteit Utrecht. Daarin staat dat 10 procent van alle tweets gericht aan vrouwen haatdragend is. „Welke onsmakelijke woorden daar ook bij worden gebruikt, de boodschap is altijd hetzelfde: praat niet, heb geen mening, en durf er niet voor te staan, want wij weten jou te vinden”, zei Kaag.

Ze benadrukte niet als slachtoffer te spreken. „Hier spreekt iemand die zich verzet. Die normeert namens de politiek, ook in eigen geledingen. Iedere uiting van seksisme – vulgair of subtiel – gebruik ik als brandstof om dichterbij het ideaal te komen van de gelijkheid tussen alle mensen.”



Mijn vrouw-zijn zou geen enkele politieke relevantie moeten hebben. Maar dat heeft het blijkbaar wel. Daarom spreek ik me vandaag uit. Daarom blijf ik strijden voor een gelijk Nederland. #D66 https://t.co/SNKZW26mhq — Sigrid Kaag (@SigridKaag) March 6, 2021

Seksime op Twitter

Meerdere mensen uitten onder de hashtag #kutkaag anonieme kritiek op de D66-lijsttrekker. En dat is al een tijdje gaande: eind februari was de hashtag al trending: „U bent wel immens populair momenteel”, schreef iemand.



U bent wel immens populair momenteel #kutkaag pic.twitter.com/aOKR2wzIQO — ★ Guillermo Pérez ★ (@willempieterson) February 28, 2021

Veel andere mensen gebruiken harde woorden, vaak veel scheldwoorden en een overdaad aan capslock om hun onvrede ten opzichte van Kaag duidelijk te maken.