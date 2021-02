Zo bescherm je je hond, kat of konijn tegen de vrieskou

Moet Max een jasje aan? Of Minoes misschien sokken? En kan Flappie wel buiten blijven staan? Nederland kleurt al enkele dagen wit en de vrieskou houdt voorlopig nog wel even aan. Zo bescherm je je huisdier(en) tegen die lage temperaturen.

Veel dierenartsen zien de afgelopen de afgelopen dagen een toename van het aantal problemen bij huisdieren door de kou, zegt Kristel de Munnik, dierenarts bij AniCura in Ermelo en Harderwijk. Zelf ziet ze ongeveer 15 procent meer honden en katten voorbij komen op het spreekuur. „Vooral honden met maag-darmklachten door het eten van sneeuw en katten met blaasontsteking komen voorbij.” Het is daarom belangrijk, benadrukt De Munnik, je huisdier momenteel extra goed in de gaten te houden.



Onze kater ging lekker de sneeuw in, rondjes rennen, kwam binnen en ging dood. Net. Zomaar. Twintig minuten geleden. Hij had een zwak hart, hij vond de sneeuw te leuk. Dag Kwibus. pic.twitter.com/cEgGx0yN1F — Gert Jan Bakker (@isgoedhoor) February 7, 2021

Geen sneeuw als hapje voor je hond

Allereerst: waar moet je op letten als je een hond hebt? Veel viervoeters vinden het momenteel heerlijk om in de sneeuw te rollen en springen. Sommigen vinden het zelfs leuk om sneeuw te eten. Vaak doen ze dat uit speelsheid. Toch moet je daar wel mee uitkijken, zegt De Munnik. „Als honden sneeuw eten, kunnen ze maag- en darmklachten krijgen.” Neem daarom een bal mee als afleiding, zodat ze niet in de verleiding komen om sneeuw te happen, adviseert de dierenarts.

Of honden het koud krijgen, verschilt per ras, leeftijd en hoe gezond hij/zij is. Honden krijgen tegenwoordig geen echte wintervacht meer, omdat ze onderdeel zijn van het gezin en dus meer binnen zijn. Vroeger was dat anders en waren honden meer buiten. Voor het overgrote deel van de honden is dat geen probleem, zegt De Munnik, zij blijven warm doordat ze veel bewegen. Maar oudere, zieke of kortharige honden kunnen het sneller koud krijgen. Kleine rassen met korte pootjes ook, doordat ze dichter bij de grond lopen. „Zij mogen bij deze temperaturen een dekje of jasje aan.”

Vaseline

Ook pekel (het mengsel van zout en sneeuw dat op de weg achterblijft) kan irritaties aan de voetzolen van je trouwe viervoeter geven. Smeer daarom voor het naar buiten gaan de poten in met vaseline en spoel bij terugkomst af met lauwwarm water, tipt De Munnik. „Bij langharige rassen kunnen er klonten sneeuw in de vacht of tussen de voetzolen blijven zitten. Scheer eventueel de vacht tussen de tenen en aan de poten af om sneeuwklompen te voorkomen.”



Is er eindelijk zout op de stoepen gestrooid, krijgt m'n hond last van de pekel aan haar poten. Is ook nooit goed #Zwolle — Pierre Spaninks (@PierreSpaninks) January 4, 2010

Katten en vrieskou: geen probleem

En dan katten. Zij kunnen kunnen heel goed tegen de vrieskou, maar houden niet per se van dit winterweer, zegt De Munnik. Zodra ze koude pootjes krijgen kiezen ze liever voor een warm plekje binnen. „Blaasontsteking bij katten ligt hierdoor wel op de loer, want ze ervaren meer stress doordat ze vaker binnen zijn.” Daarnaast zijn de drinkmogelijkheden buiten ook afgenomen. „Zorg voor extra water binnen en laat de katten vooral met rust.” Miauwt de kat klagelijk of gaat het dier heel vaak plassen? Neem dan contact op met een dierenarts.



Nu alleen nog een oplossing voor de baby bedenken. #waterstoring #Ede pic.twitter.com/bdjRtkUMEg — Nicolette de Boer (@nic0lette) February 9, 2021

Konijnen hoeven met vrieskou niet naar binnen

En dan tot slot: kunnen konijnen een beetje tegen de kou? Ja, zegt De Munnik. Zij zijn goed aangepast aan het weer buiten en hebben dan ook een wintervacht. Een konijn hoeft dan ook niet naar binnen; de temperatuurwisseling is dan te groot. Als je wat extra hooi geeft, het hok uit de noordenwind zet en een deken over een deel van het hok legt, zal je konijn je al heel dankbaar zijn.