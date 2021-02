Ivo Niehe komt niet meer terug op de grote borstenvraag Britney

De docu Framing Britney Spears doet heel wat stof opwaaien, schreef Metro gisteren al. Er zit ook een Nederlander in, al is Ivo Niehe daar niet heel gelukkig mee. Hij wordt dan ook een neergezet als vrouwonvriendelijk.

Presentator en televisiemaker Ivo Niehe zal publiekelijk niets meer zeggen over het oude fragment waarin hij Britney Spears een kwart eeuw geleden naar haar borsten vroeg. Ook is Niehe niet van plan om in een van zijn programma’s nog terug te komen op het rumoer dat is ontstaan nu het interview prominent in een nieuwe documentaire over Spears te zien is. Dat laat AVROTROS, de omroep die zijn TV Show al veertig jaar uitzendt, vandaag namens Niehe weten.

Ivo Niehe

De 74-jarige NPO-coryfee gaf gisteravond wel eenmalig een korte schriftelijke reactie aan het AD. Niehe, die in de film vrouwonvriendelijk wordt genoemd, vindt dat de makers van de documentaire Framing Britney Spears het oude fragment hebben gebruikt zonder context te schetsen.

Ironiehe

Hij stelt dat hij met de vraag de toen 17-jarige Spears de kans wilde geven een reactie te geven op alle berichten op een mogelijke borstvergroting. „Britney maakte er dankbaar en uitgebreid gebruik van”, aldus Niehe. „Maar ja dat kwam de documentairemakers natuurlijk niet uit, dus werd alleen die ene vraag gebruikt, nota bene met grote ironie gesteld omdat we het er juist niet over wilden hebben. Maar die stijlvorm van ironie is in de VS blijkbaar minder bekend.”



40 kaarsjes voor Ivo en Britney

De presentator, die momenteel een reeks jubileumuitzendingen maakt ter gelegenheid van de 40ste verjaardag van zijn TV Show, de mijlpaal die ook Britney Spears dit jaar qua leeftijd bereikt, stelt dat de sfeer tijdens het gesprek goed was. „Het management was meer dan tevreden. Het was ook een zeer sympathiek gesprek (ik heb het voor de zekerheid nog integraal teruggekeken).”

Op social media maakt het ook weer een en ander los. De een vertrouwt Ivo Niehe op zijn woord en goede wil: „Ik weet zeker dat hij het nooit zo heeft bedoeld.” Ook wordt verwezen naar de ironie die Amerikanen wel vaker ontgaat.

Een ander gruwelt bij het zien van het fragment, „als een 37-jarige die net iets jonger is dan zij”. En anderen kennen hem niet, maar zijn allesbehalve gecharmeerd van de interviewer, die al bij talloze sterren over de vloer kwam.



@Ivo_Niehe I never heard of you before and thank God. What a TERRIBLE person to ask a ***17*** year old about her breasts?!? WTF. You can apologize to @britneyspears now jerk. — Jenny Winings (@JennyW526) February 9, 2021



First off all I understand this is a 'sensitive question'. In The Netherlands we also talk these 'difficult things' in the open never to judge but have discussion about these things. I trust interviewer Ivo Niehe for his good will and that he never want to offent Britney Spears. — Son of a Gun (@marketim_vdb) February 10, 2021

Over Framing Britney Spears

Na haar inzinking in 2008, werd de vader van Britney Spears aangesteld als haar conservator. Dit houdt onder meer in dat hij alle beslissingen maakt over haar financiën. Dat dit het leven van Britney Spears enorm beïnvloedt, blijkt uit de docu Framing Britney Spears.

Verschillende Hollywoodsterren hebben hun steun uitgesproken aan Britney na het zien van documentaire Framing Britney Spears. Het programma, een uitzending van een docuserie van de New York Times, kijkt terug op het leven van de zangeres, haar mentale problemen, de manier waarop de media haar behandeld hebben en de curatele waar ze al sinds 2008 onder staat.

Talkshowhost Tamron Hall liet op Twitter weten: „Dit hartverscheurend noemen zou nog een understatement zijn” en Courtney Love bedankte de New York Times voor de docu en deelde een plaatje met de tekst: „Het spijt ons Britney”.



Britney

Hoe het met Britney Spears deze dagen zelf gaat, is moeilijk te zeggen. Op haar Instagram post ze regelmatig bizarre filmpjes, waarvan haar fans schrikken („wat heeft ze geslikt of gesnoven?”).

Haar laatste post is een herinnering aan drie jaar geleden. Ze schrijft erbij dat ze er altijd van zal houden om op het podium te staan, maar dat ze nu de tijd neemt om te leren een normaal mens te zijn. „Ik geniet nu zo van de kleine alledaagse dingen!” Wordt vast en zeker vervolgd, want je kunt veel van Britney zeggen, maar saai is het nooit met haar. Al zou ze het willen.