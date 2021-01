André van Duin krijgt warme reacties na nieuws ziekte: ‘Oh man, veel kracht!’

André van Duin krijgt hartverwarmende reacties op het bericht dat hij een operatie wegens darmkanker heeft moeten ondergaan.

De komiek (73) werd enige maanden geleden in het Antoni van Leeuwenhoek-ziekenhuis in zijn woonplaats Amsterdam met succes geopereerd. Van Duin is aan de beterende hand, vertelde hij vanmorgen in De Telegraaf. De mede-presentator van Heel Holland Bakt hield zijn ziekte vijf maanden stil, maar vond het nu tijd om naar buiten te treden.

Veel steun voor André van Duin

Hoewel het even geleden is en hij de operatie goed heeft doorstaan („wonderwel doorheen gesjeesd”, noemt hij het zelf), is zo’n bericht over een geliefde man toch even schrikken. Op Instagram, Twitter en ook op Metro’s Facebook regent het lieve, opbeurende en warme reacties voor André van Duin. Van ‘Big hug’ tot ‘Veel beterschap, vriend’.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Heel erg veel sterkte en kracht om weer op te knappen pic.twitter.com/MAGDBU0dyS — Jos Snelders (@snelders_jos) January 13, 2021

Veel beterschap, vriend!

Rob Achterbergh bijvoorbeeld, reageert op Instagram. Hij las dat ‘deze geweldige vent helaas geopereerd moest worden aan darmkanker’ en schrijft: „Laten we hopen dat hij er snel boven op komt! Veel beterschap, vriend.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

„André van Duin is een beetje mijn rolvoorbeeld geworden hoe hij in het leven staat”, meldt ‘En Wel Hierom’ op Twitter. „Draag je lot in de luwte en geef je lach in het licht. Hoe andersom is het vaak bij velen.” „We wensen André van Duin een spoedig herstel!”, twittert Dr. Luc Colemont. „Zeg, lieve #andrevanduin, je gaat ons niet verlaten he, heel Nederland heeft je nodig. Juist nu. Ontzettend veel beterschap gewenst, hou je taai!”, stelt Wybren. ‘Fruckelicious’ komt met de big hug.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Liefs van Facebook voor André van Duin

Al is er op een social platform iemand die denkt ‘dat André van Duin in coronatijd voorrang heeft gekregen op zijn operatie omdat hij bekend is’, is er vooral veel liefde. Op Metro’s Facebook-pagina is alleen maar veel liefs richting de acteur en televisiemaker te vinden (dat is weleens anders). „Die man krijgt ook heel wat voor zijn kiezen”, treurt Bianca Velthuis. Maar: „Ben blij dat alles goed is, vind hem nog steeds geweldig.” „Snel opknappen André, we kunnen je niet missen. Altijd een genot om jou op tv te zien”, meldt Ger Voenen. En Nanni Kasanpawiro: „Oh man. Snelle beterschap en wens u veel kracht toe.” En om met Sjaan van der Kaaij af te sluiten: „Goed om te horen André, heel veel sterkte met de mensen die je lief zijn om je heen!!!”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Andre van Duin is ern beetje mijn rolvoorbeeld geworden hoe hij in het leven staat. Draag je lot in de luwte en geef je lach in het licht. Hoe andersom is het vaak bij velen. — En wel hierom (@Hadek) January 13, 2021



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Zeg, lieve #andrevanduin je gaat ons niet verlaten he, heel Nederland heeft je nodig. Juist nu ontzettend veel beterschap gewenst, hou je taai! André van Duin geopereerd aan darmkanker: ’Martin hield de boel in de gaten’ https://t.co/vvAEWln5Jy via @telegraaf — Wybren 🌈 (@DerWybren) January 13, 2021

Lees ook: Talpa in 2021: veel BN’ers, veel games en héél veel Meiland