Talpa in 2021: veel BN’ers, veel games en héél veel Meiland

Wie zenders van Talpa dit jaar bekijkt, krijgt veel spellen, veel bekende Nederlanders en heel veel familie Meiland voor de kiezen. Dat zullen behoorlijk wat kijkers van smullen. En gillend bij de tv wegrennen of op een knopje richting een andere omroep drukken kan natuurlijk altijd.

Talpa, je weet wel van producent John de Mol, hield vandaag een online content event. Normaal gesproken drommen journalisten samen in een mooi opgetuigde tv-studio of andere plek en voeren zij gesprekjes met ‘de sterren van het komende tv-seizoen’. Of meer dan dat. Talpa is natuurlijk televisie (SBS6, Veronica, Net5 en SBS9), maar heeft ook radiostations als Radio Veronica, 538 en Radio 10. Daar komt nog eens een heel sociale media- en online-gebeuren bij. Denk aan StukTV, Gierige Gasten, TV 538 en de vrouwenmagneten LINDA, LINDA.nl en LINDA.meiden.

Samenwerkingen bij Talpa

Nu geen gesprekjes door het coronagebeuren, maar een voorgeschoteld event. Daarbij werd snel van locatie naar locatie geswitcht. Van centraal punt met Leonie ter Braak naar de knikkerstudio Marble Mania van Winston Gerschtanowitz. Van radiostudio’s naar de Hart van Nederland-desk van Airen Mylene en Albert Verlinde.

Samenwerkingen tussen verschillende merken en ‘crossmediaal’ zijn, daar hamerden de Talpa-bazen vooral op. Dat is in deze tijd toch niet héél bijzonder, maar toch. „We zijn gaan innoveren en zijn door covid-19 slimmer geworden”, meldt Allard Ruyl, een van de Talpa-CEO’s. Zijn collega Paul Römer voegt toe: „Alle merken zijn samengekomen in een soort mini-Mediapark in Hilversum. Daar is een creatieve kookpot ontstaan. We zitten met z’n allen boven op elkaars lip.” Dat laatste klinkt een beetje raar in deze tijd natuurlijk, maar Römer zal het niet letterlijk bedoeld hebben.

Voor de volgers aan de andere kant van de laptops was het vooral interessant om te horen (en te zien) wat we voorgeschoteld krijgen.

Talpa vol BN’ers en vooral de familie Meiland

Radio kwam bij de presentatie langs (zo werd aangekondigd dat de succesvolle Voedselbankactie van december dit jaar door Radio 538 wordt herhaald), maar het was vooral televisie dat de klok sloeg. Wat blijkt: BN’ers krijgen het druk dit jaar. BN’ers stappen achter het stuur ‘speciaal voor jou’ (je moet een goede reden hebben) in Ik Neem Je Mee. BN’ers lopen met zorgmedewerkers in coronatijd mee in 30 Dagen In De Zorg. BN’ers (Edsilia Rombley en Kees Tol) helpen mensen met overgewicht in eh… Overgewicht. BN’ers moeten proberen te ontsnappen uit escape rooms in het onlangs begonnen Code van Coppens. BN’ers zingen duetten met hun idool, ook als ze dood zijn, in Video Duetten. BN’ers gaan knikkeren in Marble Mania. En dan zijn we misschien nog wel iets BN’erigs vergeten. Onbekend is of de familie Meiland ook aan al deze programma’s meedoet.

De familie Meiland thuis bij Talpa

Dat doen zij zeker in andere programma’s, meerdere in het komende seizoen. Chateau Meiland krijgt een vervolg. „Natuurlijk, ik geloof vanaf maart ofzo”, zegt Martien Meiland, de vader van het gezin. „De kijkcijfers zijn nog steeds enorm.” Dochters Maxime en Montana krijgen een eigen programma, Petit Chateau, waarin zij kinderkamers grondig aanpakken. Martien zien we ook weer in Wie Van De Drie, maar ook in een spelprogramma dat hij presenteert met Britt Dekker, First or Last. Hij legt uit hoe het werkt: „Nou, kijk, weet je… deelnemers mogen niet als eerste of als laatste een opdracht beëindigen. Ze moeten bijvoorbeeld in dozen zitten. Voor wie er als eerste uit springt, of als laatste, is het au revoir!” Eenmaal overgeschakeld naar de Hart van Nederland-studio, zegt Albert Verlinde: „Duidelijk, je kunt Martien Meiland als je testbeeld gebruiken.”

Wat springt in het oog?

Verschillende programma’s springen door de eerste beelden direct in het oog. Het eerder genoemde Marble Mania is er zo eentje. De bekende Nederlanders knikkeren vanaf 21 januari op geweldige banen, zo’n vijftien in getal. „Deze supersonische finalebaan heeft bijvoorbeeld zesduizend knikkers”, laat Winston Gerschtanowitz in zijn studio zien, die hij overigens ‘episch knikkercentrum’ noemt. Directeur tv Marco Louwerens is ook enthousiast: „Als volwassen nuchtere Rotterdammer stond ik na vijf seconden als een gek een knikker aan te moedigen.”

Ook interessant: Ik Word Prostituee op Net5. Yvette (35) vraagt zich al sinds haar pubertijd af of de prostitutie iets voor haar is. In de vierdelige docuserie onderzoekt zij wat het betekent, zowel persoonlijk als zakelijk, om in ons land als sekswerker aan de slag te gaan. Het is overigens al begonnen, mocht je het gemist hebben. Morgenavond is de tweede aflevering. In Cupido en Zo krijgen mensen met autisme een duwtje in de rug of liefdesgebied, in Gestalkt helpt Olcay Gulsen Nederlanders die radeloos worden van een stalker. Ze rent zelfs achter ze aan, zo was kort te zien. Johnny de Mol helpt ook, maar dan mensen die het financieel moeilijk hebben. Hij koppelt hen aan rijkere families die als coach gaan fungeren. Over de naam van het programma is nagedacht: De Mols Hoop.

Geen Meiland maar Gordon

Talpa heeft niet alles met de familie Meiland ingevuld, maar ook ruimte gelaten voor Gordon. In zijn spelprogramma The Cube moeten opdrachten binnen een bepaalde tijd worden uitgevoerd. Deelnemers bevinden zich in een doorzichtige kubus en kunnen onderweg ‘levens verliezen’. De vandaag vertoonde beelden zijn spectaculair en – zo weten we nu – Engeland smult hier al tien jaar van. „Ik werd voor The Cube gevraagd”, zegt Gordon. „Ik ben hier de uitgelezen persoon voor natuurlijk, hahahahaha.” Op de vraag wanneer het wordt uitgezonden: „Ongetwijfeld op vrijdagavond, in 2023 ofzo, hahahahaha.”

Wat keert er op Talpa terug?

Natuurlijk keren succesnummers op Talpa-zenders terug. Dat geldt bijvoorbeeld voor het nooit meer weg te denken Hart van Nederland, dat sinds begin dit jaar ook zeven dagen per week in de ochtend te zien is. Naast Martien Meiland kwam er dit jaar op SBS6 een soort van nieuwe volksidool bij: zanger Rene le Blanc. Hij is weer te zien in Ik Geloof In Mij. Vakantieparkenfamilie Gillis is reeds terug met Massa is Kassa. En natuurlijk zien we ook de ooit rijdende rechter weer, in Mr. Frank Visser Doet Uitspraak („als we dat niet laten terugkomen, worden we voor de rechter gesleept”, kopte Albert Verlinde binnen). Tot slot volgt er een tweede seizoen van zangwedstrijd We Want More, waarin 100.000 euro te winnen valt.

