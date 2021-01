Geëlektrocuteerde steenmarter uit Achterhoek krijgt kans op wereldfaam

Gisteren veroorzaakte een steenmarter een stroomstoring in grote delen van de Achterhoek. Mensen vroegen zich af of het dier nog leefde… Maar nee, het diertje werd geëlektrocuteerd, maar krijgt nu wel een ereplaatsje. Met kans op wereldfaam.

De steenmarter uit de Achterhoek had gisterochtend niet kunnen bedenken dat hij binnen 24 uur ruim 11.000 huishoudens zou ‘ontstromen’, zelf de dood zou vinden en zou worden vervoerd naar de grote stad Rotterdam, waar hij tot zijn post mortem acte de présence in een vriezer zou vertoeven. Ja, het was me het dagje wel voor het beest.

Rotterdam

Het Natuurhistorisch Museum Rotterdam heeft de steenmarter opgenomen in hun collectie. Het dier gaat deel uitmaken van de tentoonstelling ‘Dode dieren met een verhaal’, zegt museumconservator Bram Langeveld vandaag. Misschien komt de steenmarter wel naast de kleine vos (de vlinder), „die de dood vond in een Ikea-spaarlamp en door de vinder ‘Vlindör’ genoemd werd”. En met een beetje geluk wordt hij straks op Insta gezet door toeristen uit heel de wereld, waardoor het diertje uit de Achterhoek na zijn dood wereldberoemd wordt.



Steenmarter

De steenmarter kroop dinsdagmorgen vroeg in een onderstation van netbeheerder Liander in Borculo in de Gelderse Achterhoek. Daar klom hij op een rails met een hoog voltage en veroorzaakte zo kortsluiting. De steenmarter was volgens Langeveld op slag dood en 11.000 huishoudens zaten zonder stroom. Monteurs van Liander hadden de hele dag werk om de schade te herstellen.



Dat onvoorziene probleem was een steenmarter toch? Voor de volledigheid van onze @OmroepGLD berichtgeving ben ik benieuwd: heeft die marter het voorval overleefd? — Nieke Hoitink (@niekehoitink) January 12, 2021

De Hoogspanningsmarter, zoals het museum het dier noemt, ligt nu in een diepvries in het museum en wordt later geprepareerd, zodat het dier getoond kan worden als het museum weer opengaat.

Dierlijke elektrocutie



Het Natuurhistorisch Museum verzamelt dierlijke elektrocutieslachtoffers. Zo bezit het museum ook de marter die bij het Europese kernonderzoeksinstituut CERN in Zwitserland voor een stroomstoring zorgde, een duif die de straatverlichting uitschakelde in een groot deel van Friesland en op Ameland en Terschelling en een rat die in Flevoland het signaal van mobiele telefoons verstoorde. Museumdirecteur en bioloog Kees Moeliker werd zelf wereldberoemd met zijn onderzoek naar homoseksuele necrofilie onder eenden.

Mondkapmeeuw



Vorige week toonde het museum al een andere nieuwe ‘aanwinst’. De Mondkapmeeuw. „En zilvermeeuw die met haar poot verstrikt raakte in het elastiek van een rondslingerend gebruikt mondkapje.”