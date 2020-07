Kim over haar Kanye: ‘Briljant, maar gecompliceerd persoon’

Een ding is in elk geval zeker: met Kanye West is het nooit saai. De bipolaire rapper liet eerder deze maand weten de nieuwe president van Amerika te willen worden en zijn partij zou Birthday Party heten. Daarna trok hij alles weer in.

En daarna wilde hij er weer voor gaan en barstte in huilen uit tijdens zijn campagnebijeenkomst toen het over abortus ging. Echtgenote Kim Kardashian ziet het allemaal met lede ogen aan en zoekt al weken hulp voor haar man.

Says the future president — ye (@kanyewest) July 22, 2020

Machteloos

Ze heeft zich nu voor het eerst uitgesproken over de opmerkelijk uitspattingen van haar man Kanye West de afgelopen dagen. In een statement op Instagram laat ze weten machteloos te staan. „Iedereen die dit heeft of een geliefde in zijn leven heeft met deze stoornis, weet hoe ingewikkeld en pijnlijk het is om te begrijpen.”

„Ik heb nooit in het openbaar gesproken over hoe dit ons thuis heeft beïnvloed, omdat ik onze kinderen en Kanye wil beschermen en ze hun privacy gun”, begint ze het bericht in haar Instagram Story. „Maar vandaag heb ik het gevoel dat ik er commentaar op moet geven vanwege het stigma en de misvattingen over geestelijke gezondheid.”

Briljant

Ze vervolgt: „Ik begrijp dat Kanye onderhevig is aan kritiek omdat hij een publieke figuur is en zijn acties soms stevige meningen en emoties kunnen veroorzaken.” Ondanks zijn moeilijke gedrag omschrijft Kim haar man als „een briljant maar gecompliceerd persoon” die behalve een bipolaire stoornis ook kampt met de druk die komt kijken bij het zijn van artiest en zwarte man en bovendien kampt met het verlies van zijn moeder.

„Degenen die dicht bij Kanye staan, kennen zijn hart en begrijpen dat zijn woorden soms niet in overeenstemming zijn met zijn bedoelingen.” Die bipolaire stoornis zou zelfs een deel van zijn genialiteit zijn, benadrukt ze.

Bedankt

Aan het einde van haar post vraagt Kim iedereen om „medeleven en empathie” om de situatie door te komen. Ook bedankt ze de fans voor hun bezorgdheid over de gezondheid van Kanye.

Kanye’s deleted Tweet from last night just might be the wildest one yet… pic.twitter.com/1ByfvkF4Go — All Love Hip Hop (@AllLoveHipHop) July 22, 2020

De muzikant ging de afgelopen dagen op Twitter een aantal keer flink tekeer. Hij beweerde in de inmiddels verwijderde tweets onder meer dan zijn vrouw Kim en schoonmoeder Kris Jenner hem wilden opsluiten en dat hij zijn kinderen niet mag zien. Ook schreef hij dat hij al een jaar lang probeert te scheiden. Fans maakten zich zorgen om de rapper omdat ze bang zijn dat hij opnieuw afstevent op een inzinking.

