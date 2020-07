Minder mensen op een gondel door toeristen met overgewicht

Geen zes, maar maximaal vijf mensen (exclusief gondelier) mogen vanaf nu in de gondel stappen in Venetië, en dat heeft niets met corona te maken.

Toeristen in Venetië kampen zo vaak met overgewicht dat de stad heeft besloten het maximum aantal gasten op een gondel te verlagen van zes naar vijf.

Dat moet voorkomen dat de beroemde ranke scheepjes te laag in het water komen te liggen en het gevaar bestaat dat ze vol lopen. Bij de grotere gondels gaat het maximum aantal passagiers van veertien naar twaalf. In Venetië zijn momenteel 433 gondeliers werkzaam en 180 zogenaamde ‘vervangende gondeliers’, die nog iets minder ervaren zijn.

Geen weegschaal

„Het klopt dat toeristen, vergeleken met tien of vijftien jaar geleden, meer wegen”, vertelt Andrea Balbi, voorzitter van de gondeliersvereniging van Venetië, aan The Guardian. „Anders dan in een lift, waar een melding hangt met de tekst ‘slechts zes personen’ of een bepaald maximaal gewicht geldt, hebben wij geen weegschaal om mensen te wegen. Dus hebben we het aantal passagiers verminderd.”

Romantic ride in Venice! 😍😅 pic.twitter.com/3zhFjsBynq — Mike Danesh (@DaneshMike) July 17, 2020

Gevaarlijk

Volgens de organisatie van gondeliers is de reductie niet bedoeld om de uitbaters van de scheepjes meer geld te laten verdienen, maar gaat het om een veiligheidsmaatregel. De gondeliers hebben niet alleen last van zware passagiers, maar ook van het toenemende gemotoriseerde verkeer op de Venetiaanse kanalen.

Dat veroorzaakt weer meer golven die gevaarlijk zijn als de schepen laag liggen. Maar dikke toeristen doen ook zeker een duit in het zakje, beaamt Raoul Roveratto, de voorzitter van de vereniging van vervangende gondeliers. „Toeristen hebben nu vaker overgewicht en vooruit varen met meer dan een halve ton vlees aan boord is gevaarlijk.”

Gondels in Nederland

In Den Bosch kun je nog tot en met eind augustus eten in de gondels van het reuzenrad, of het Smakenrad. Van Bossche Bollen tot goed gevulde pannenkoeken, maar na een aantal smakelijke rondjes kun je dus maar beter even niet in de Venetiaanse gondel stappen.

