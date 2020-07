Ken je deze podcasts al? #36 Festivals

Wekelijks komen er nieuwe podcasts uit. Ter inspiratie selecteert Richard Otto van vakmediaplatform Spreekbuis.nl daarom iedere week voor Metro vijf luisterwaardige podcasts. Doordat we dit jaar een festivalloze zomer hebben; een overzicht van de meest spraakmakende Festivalpodcasts.

1. De Holland Pop Festival Podcast

Het Holland Pop Festival was een driedaags popfestival in 1970, in het Kralingse Bos te Rotterdam. Het muzikale evenement is de geschiedenis ingegaan als het Nederlandse antwoord op het Amerikaanse Woodstockfestival in 1969. Ondanks de regen kwamen er tienduizenden mensen op af. Dit eerste meerdaagse festival op het Europese vasteland staat nog steeds bekend als een belangrijke iconische gebeurtenis in het Nederlandse hippetijdperk. In 8 afleveringen belicht Henkjan Smits dit festival dat precies 50 jaar geleden georganiseerd werd.

2. KINK Festivalpodcast

Festileaks en KINK presenteren de tweewekelijkse Festivalpodcast, waarin Jos Willemsen (Festileaks) en Julia Gieskes (KINK) het laatste festivalnieuws met je doornemen, de recente aankondigingen bespreken en dieper ingaan op specifieke boekingen of andere ontwikkelingen op festivalgebied. In de podcast hoor je veel nieuws over festivals zoals Paaspop, Pinkpop, Lowlands en Rock Werchter.

3. The Story Behind 1969’s Woodstock Music Festival

Een Engelstalige website over het meest legendarische muziekfestival aller tijden. Het Woodstockfestival was een hoogtepunt van de tegencultuur van de jaren zestig en van het hippietijdperk. Het festival werd Woodstock genoemd naar de gelijknamige plaats op een kleine zeventig km afstand die bekend stond als centrum van de toenmalige hippiecultuur.

4. ESNS19 Podcast: 50 jaar Pinkpop

Pinkpop is het langstlopende jaarlijkse popfestival ter wereld. Dit jaar zou het festival haar 50 jarige jubileum groots vieren. Door corona schuift dat nu een jaartje door. In deze podcastaflevering wordt uitgebreid de historie en de hoogte- en dieptepunten besproken door Eric Corton.

5. LLOWCAST

LLOWCAST is de officiële, onregelmatig verschijnende podcast van Lowlands Festival. In deze podcast over de achtergronden en mooie Lowlands verhalen van één van de meest populaire muziekfestivals van Nederland. Doordat Lowlands dit jaar niet doorgaat, zijn er geen recente podcasts gemaakt. Toch is het heerlijk om ook de oude berichten terug te luisteren.

Iedere donderdag geeft Richard Otto vijf nieuwe podcasttips over een bepaald thema. Hier lees je alle artikelen.

