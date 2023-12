Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Win! Santa Claus is coming to… Ziggo Dome en jij kunt erbij zijn

Heb je nog een uitje rond of tijdens Kerstmis gepland? Dan is dit je (gratis) kans. Het kerstspektakel Santa Claus is coming to Town in de Ziggo Dome komt er namelijk aan. En jij kunt daarbij zijn, want Metro geeft kaartjes weg. 30 (15×2) maar liefst, voor zondag 24 december.

Santa Claus is coming to Town is die dag en ook de 23e december in de middag (15.00 – 17.00 uur) in Amsterdam te zien. En natuurlijk te horen, want we hebben hier te maken met de makers van de fameuze Avond van de Filmmuziek. Zij beloven ‘een geweldige show met daarin grote en bekende namen’.

Naast Frank Lammers als Santa Claus, zullen Jelka van Houten, Soy Kroon (hij speelt ook in de kerstfilm Eerste Hulp Bij Kerst), Willemijn Verkaik, Buddy Vedder, Holly Mae Brood, Nabil Aoulad Ayad en Emma Heesters in deze gezellige, muzikale familieshow meespelen.

Santa Claus met klassieke en recente kerstfilms

Frank Lammers is dus de kerstman in kerstshow Santa Claus is coming to Town, een vrolijke hartverwarmende ode aan Kerstmis. Er worden beelden getoond uit klassieke en recente kerstfilms die iedereen kent en dat heerlijke kerstgevoel opwekken. Uiteraard zullen de grote titels als Love Actually, Home Alone en Polar Express, met hun welbekende filmmuziek niet ontbreken. Op een groot podium in de Ziggo Dome is Santa Claus samen met de Kerst-Elfjes, een bonte stoet gastartiesten én het Noordpool Orkest te zien in een voorstelling vol met kerstmuziek en oude en nieuwe kerstfilmklassiekers.

„Sinterklaas bestaat gewoon, maar de kerstman moet worden gespeeld. Dat ga ik met liefde en heel veel plezier doen”, aldus kerstman Frank Lammers, in heel andere hoedanigheid ook wel bekend als Ferry Bouman. „Als iemand je belt met de vraag of je de Kerstman wil spelen, in een show in de Ziggo Dome met het Noordpoolorkest erbij, dan zou het heel raar zijn als je daar lang over moet nadenken. Al is het alleen maar om de hele kerst ‘ho, ho, ho’ te kunnen roepen.”

Tickets winnen voor deze kerstshow op zondag 24 december

Wil jij kans maken op gratis kaartjes voor Santa Claus is coming to Town in de Ziggo Dome de 24e? Metro mag 15×2 tickets via deze winactie verloten. Je doet er goed aan om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Mensen die meedoen aan de winactie én ingeschreven zijn, maken namelijk extra kans. Je kunt uiteraard ook meedoen door alleen je gegevens hieronder in te vullen. Met je gegevens gebeurt verder niets.

Meedoen kan tot en met zondag 17 december, 23.59 uur. Maandagochtend 18 december krijgen de winnaars via een persoonlijk bericht te horen zij later in de week naar de kerstman mogen kijken.

Meer informatie over Santa Claus is coming to Town in de Ziggo Dome vind je hier.

