Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Win kaartjes voor De Grote Sinterklaasfilm én een leuk Hamsta-pakket

Sinterklaas komt pas op 18 november in Nederland aan (intocht in Gorinchem). Maar in de bioscoop beleeft de Goedheiligman al een groot avontuur: De Grote Sinterklaasfilm en de Strijd om Pakjesavond. Jij kunt met deze winactie kaartjes winnen! En nog meer…

Metro en filmdistributeur Just Entertainment gaan namelijk tien mensen blij maken, want we geven 10x twee kaartjes voor de film weg en doen daar een Hamsta-pakket bij.

Want Sinterklaas in beeld, dat willen we natuurlijk allemaal zien (en niet alleen dat ook zo grappige Sinterklaasjournaal).

Première De Grote Sinterklaasfilm

Deze knuffelige, zachte speelgoedbeesten zijn onder kinderen momenteel razendpopulair. Tijdens de officiële De Grote Sinterklaasfilm-première was onlangs een Hamsta aanwezig. De kleintjes kwamen eropaf als vliegen op stroop. Het dier heeft een grote mond, waaruit hij een leuke eigen taal spreekt: Hamstanglish. Hamsta is onverzadigbaar als het om eten gaat, maar is helaas niet zo handig. Dat maakt hij (of zij of het) over het algemeen goed door een beetje brutaal te zijn.

Behalve twee tickets voor de film, staat je daarom een Hamsta-verrassingspakket te wachten.

Verhaal van De Grote Sinterklaasfilm

In De Grote Sinterklaasfilm en de Strijd om Pakjesavond wil Sinterklaas zijn verjaardag royaal vieren. Hij komt dit jaar namelijk voor de honderdste keer naar Nederland en dat is reden voor een groot feest. Zo wil hij dat ieder kind in Nederland dit jaar een extra cadeautje krijgt. Tegelijkertijd willen de Pieten Sinterklaas verrassen met een groot feest met als hoogtepunt een speciaal optreden van één van Nederlands bekendste artiesten.

Klik hier wanneer de video niet wordt getoond

Nog iemand op 5 december jarig…

Robbie Reuzel, die ook op 5 december jarig is, hoort van de grote plannen van de Sint en wordt woedend. Het is tenslotte niet de eerste keer dat zijn verjaardag wordt verknald door pakjesavond. Hij verzint een list om Sinterklaas uit te schakelen en maakt hiervoor onder andere misbruik van diens geestige buurvrouw. Zal het Robbie Reuzel lukken pakjesavond te dwarsbomen of kan, dat hopen we dan maar, het Sinterklaasfeest nog worden gered?

Sterrencast!

Een keur aan bekende Nederlanders speelt in De Grote Sinterklaasfilm mee. Een greep: Robert ten Brink, Martin van Waardenberg, Janny van der Heijden, Caroline van der Plas, Martien Meiland, Eva Jinek, René en Maxim Froger, Chris Tates, Stefania, Royce de Vries, André van Duin, René le Blanc én Hans Klok (als hij pakjesavond maar niet wegtovert).

Tickets winnen voor De Grote Sinterklaasfilm

Metro en Just Entertainment verloten dus 10×2 kaartjes en een Hamsta-pakket onder de deelnemers aan deze winactie. Kans maken? Dan doe je er goed aan om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Mensen die meedoen aan de winactie én ingeschreven zijn, maken namelijk extra kans. Je kunt uiteraard ook meedoen door alleen je gegevens hieronder in te vullen. Met je gegevens gebeurt verder niets.

Meedoen kan tot en met dinsdag 31 oktober, 23.59 uur. Vervolgens krijgen de winnaars via een persoonlijke mail te ‘horen’ dat zij de gelukkigen zijn.

Veel succes!

Reacties