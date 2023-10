Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Verkiezingsdebat gesprekstof in Renze op Zondag: ‘Waar was Caroline van der Plas?’

Verkiezingstijd is gisteren met het eerste televisiedebat officieel afgetrapt. In Renze op Zondag was er later op de avond dus meer dan genoeg over te praten. Onder andere de inbreng van Caroline van der Plas en de terughoudendheid van Pieter Omtzigt werden uitvoerig besproken.

Tv-programma College Tour organiseerde voor het eerst een live verkiezingsdebat op tv. Frans Timmermans (PvdA/GroenLinks), Dilan Yesilgöz (VVD), Caroline van der Plas (BBB) en Pieter Omtzigt (NSC) waren hiervoor uitgenodigd.

Presentator Twan Huys leidde het programma.

Net zoals bij andere afleveringen van het programma zaten studenten in de zaal, die van tevoren vragen voor de lijsttrekkers mochten insturen.

Renze op Zondag over het televisiedebat

Telegraaf-journalist Wouter de Winther en tv-columnist Angela de Jong zijn het erover eens dat het debat „te strak geregisseerd” was, waardoor er weinig ruimte was voor interactie onderling.

„Je zag dat bepaalde lijsttrekkers de moeite namen om in te breken”, vindt politiek commentator Elodie Verweij. „Bijvoorbeeld Timmermans bij Yeşilgöz, die reageerde ook ad rem op de andere vragenstellers.” „Ik vond vooral haar gezicht wel heel leuk”, reageert De Jong.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

De blik van Yesilgöz toen Frans Timmermans betoogde dat het goed zou zijn als de VVD een poosje op ‘de bank’ moet gaan zitten om te ‘herbronnen.’ In slowmotion. #collegetour pic.twitter.com/Kwstqfduf3 — Myrthe Hilkens (@MyrtheHilkens) October 22, 2023

„Wat mij vooral opviel: waar was Caroline van der Plas?”, vervolgt Verweij. „Ik vond haar zo stil. Zij is eigenlijk de vijfde partij in de peilingen. Voor haar een heel bijzonder moment dat ze er toch bij mocht zijn. Maar ze mengde zich er gewoon niet tussen. Zij is wat minder ervaren dan de rest. De rest heeft toch wat meer debatervaring. Dit was voor haar een ongemakkelijkere setting.”

Presentator Renze Klamer vermoedt dat het de „zaal van Timmermans” was. „Zo’n zaal met studenten zit vol met progressieve linkse stemmers.”

Wil Pieter Omtzigt premier worden?

Nederland wacht al maanden op het verkiezingsprogramma van NSC, maar Omtzigt onthulde gisteravond dat die er morgen toch echt aankomt. „Het is redelijk absurd, dat de man van de inhoud nu al maandenlang het land in spanning laat over het verkiezingsprogramma en überhaupt over zelf minister-president willen worden”, zegt De Winther daarover. „Daar draaide hij ook erg omheen. Dat vind ik jammer.”

Toch ziet hij wel in waarom Omtzigt dat doet. „Ik snap ook wel dat hij de spanning erin wil houden. Dan houd je het magische ook wel een beetje levend. Iedereen wil weten of hij het zelf gaat doen of iemand anders naar voren gaat schuiven.”

„Het viel me op dat dat wel een antwoord waard was en dat gaf hij niet. Ik snap dat je probeert om het over de inhoud te hebben, maar als wij van de minister-president verwachten dat hij een president is, hij allemaal ministers gaat aansturen en verantwoordelijk wordt voor alles wat er misgaat in Nederland, dan mogen wij wel of hij van plan is om dat zelf te doen of dat we straks een Herman Wijfffels-achtig figuur krijgen die ineens uit de hoge hoed wordt getrokken.”

De Jong: „Het gaat ook ten koste van de inhoud. Het ging er vijf minuten lang over: ‘Doet hij het wel of doet hij het niet?’ Dan had je ook over andere dingen kunnen hebben.”

Verweij vermoedt dat het een strategische zet van Omtzigt is. „Het is toch een man die ons elke keer een snoepje geeft: ‘Houd mij in de gaten.’ Wat ook opvallend is, is dat hij een paar weken geleden zei dat de televisiedebatten allemaal anders moeten en dat het om de inhoud gaat, maar hij heeft nergens afgezegd. De debatten zijn ook niet op hem aangepast. Het is een man van grote woorden en hij heeft het goed gedaan vandaag, veel inhoud gebracht en antwoord gegeven op vragen, maar in dat geval blijkt hij wel een politicus met een strategie om zoveel mogelijk stemmen binnen te halen.”

Je kunt Renze op Zondag terugkijken via Videoland.

