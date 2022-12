Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Sinterklaasjournaal drijft de spot met Schiphol: ‘Waardeloos als er lange rijen van Pieten op je vliegveld staan’

Het duurt nog maar heel even totdat pakjesavond voor de deur staat. De Sint en alle Pieten doen hun uiterste best om van 5 december een feest te maken, zoals te zien was in het Sinterklaasjournaal gisteravond. Maar ze hebben te maken met obstakels. De andere verrassing van de aflevering was het hoge bezoek van een opvallend figuur, namelijk de luchthaven-directeur Schopstoel, die nieuws deelde over het vliegtuig van de Sint.

In het Sinterklaasjournaal maakte verslaggever Jeroen met deze vliegveld-directeur Ben Schopstoel een vlucht met de Goedheiligman 1. „We vliegen, hoe kan dat?”, vraagt Jeroen. „De Goedheiligman 1 was helemaal stuk. Dat wil je niet als directeur, dat er geen vliegtuigen kunnen vertrekken van je vliegveld”, legt Schopstoel uit. „Dus hebben we het vliegtuig gerepareerd.”

‘Geen knip voor de neus waard als vliegveld-directeur’

Daar is de luchthaven de afgelopen weken in het diepste geheim mee bezig geweest, volgens Schopstoel. „Als je dat niet doet, ben je als directeur van een vliegveld geen knip voor de neus waard. Dan staat er straks een hele rij Pieten te wachten.” Daarmee drijft het Sinterklaasjournaal de spot met afgelopen zomer toen luchthaven Schiphol te maken had met gigantische drukte. „Dat er rijen staan te wachten op je vliegveld, dan ben je geen knip voor de neus waard”, benadrukt deze directeur. Al snel blijkt dat Piet de Smeerpoets de piloot is van de Goedheiligman 1 en een snelcursus vliegtuigbesturen heeft gekregen.

Kijkers smulden van de verschijning van de vliegveld-directeur en vooral zijn naam valt in de smaak: „Geniaal weer”, zegt een kijker.



Directeur van het vliegveld in het #Sinterklaasjournaal Ben Schopstoel Ik zeg #televizierring voor het #sinterklaasjournaal — juffr. Annie (@anitaei) December 2, 2022



Ben Schopstoel, als directeur van het vliegveld, in #sinterklaasjournaal. Briljant 🤣 Sinterklaasjournaal wordt steeds beter! @npo — Bas de Wit (@basdewit) December 2, 2022



Ben Schopstoel als directeur van het vliegveld. Geniaal weer! #sinterklaasjournaal — Peter Schouten (@ptrschtn) December 2, 2022

Ondertussen probeert Paardenpiet met Ozosnel per vliegtuig te vertrekken, nadat Paardenpiet het Grote Boek heeft kwijtgemaakt. „Tegenwoordig gaat vliegen gepaard met lange rijen”, grapt een kijker.



Sinterklaasjournaal: pakjesavond in het gedrang

Omdat het Grote Boek weg is, ziet Hoofdpiet geen reden meer om in Nederland te blijven en Pakjesavond te laten slagen. „We gaan terug naar Spanje”, vertelt hij aan de Pieten. „Er is geen jutezak meer aan. Zonder Grote Boek en zonder pakjes kunnen we geen pakjesavond vieren.” Presentator Dieuwertje Blok reageert: „Dat kan toch niet, geen pakjesavond?” Dat moet in de aflevering van vanavond worden opgelost.

Het Sinterklaasjournaal terugkijken? Dat kan hier.