Zoveel duurder wordt het leven in 2024 door de overheidsplannen

Voor je het weet, staat het nieuwe jaar voor de deur. Mét nieuwe belastingen en fiscale plannen. En die pakken niet altijd voordelig uit. Zoveel duurder wordt het leven volgend jaar (naar verwachting) .

Enerzijds trekt de overheid de portemonnee om ervoor te zorgen dat het leven betaalbaar blijft. Anderzijds stijgen de belastingtarieven. Logisch dat je wil weten wat je te wachten staat.

Prijsveranderingen in 2024

Personen met lage inkomens worden enigszins gecompenseerd voor prijsstijgingen. Zo gaat de huurtoeslag, het kindgebonden budget en de huurtoeslag omhoog. Maar er is ook geld nodig om dat te bekostigen.

Belastingtarief

Bij elkaar kost deze compensatie zo’n 2,2 miljard euro. Ergens moet er dus in de buidel worden getast. Dat wordt onder meer gedaan door belastingbetalers met de hoogste inkomens minder tegemoet te komen voor de prijsstijgingen. In 2024 geldt er voor een inkomen vanaf 76.000 euro een belastingtarief van 49,5 procent. De opbrengst van deze maatregel? Zo’n 1,6 miljard euro. Die grens zou zijn opgeschoven naar 80.000 euro, als er volledig zou zijn gecorrigeerd voor inflatie.

Daarnaast stopt in 2024 de betalingskorting voor het in één keer betalen van (voorlopige) aanslagen inkomstenbelasting.

Belasting voor gepensioneerden

Ook voor gepensioneerden wordt de belastinggrens niet volledig gecorrigeerd. Voor hen geldt in 2024: vanaf 38.468 euro jaarinkomen betaal je 36,97 procent belasting. Zouden zij wel volledig zijn gecorrigeerd? Dan was de inkomensgrens opgeschoven naar 40.826 euro. Goed voor 236 miljoen euro.

Sparen wordt duurder

Ook voor de grote spaarders wordt het leven volgend jaar net wat duurder. Tot een bedrag van 57.000 euro spaargeld betaal je geen belasting. Die grens blijft volgend jaar gelijk, maar de verandering zit hem in het belastingtarief boven deze grens. Heb je meer dan 57.000 euro spaargeld? Dan stijgt het belastingtarief van 32, naar 34 procent.

Zorgpremie en energietoeslag

De zorgpremie ondergaat volgend jaar een recordstijging, terwijl de zorgtoeslag juist daalt. Zorgverzekeraar DSW maakte een prijsstijging van 11,50 euro bekend.

Daarnaast kan er volgend jaar niet meer worden gerekend op de energietoeslag van 1300 euro. Die beslissingen heeft voor gezinnen met lage(re) inkomens een enorme impact, meldde het Nibud eerder. Het onafhankelijk voorlichtingsinstituut sprak vorige maand van een ‘aderlating voor laagste inkomens‘.

(Kleine) ondernemers betalen meer

Ook zzp’ers en kleine bedrijven moeten in de buidel tasten. Voor hen geldt nu dat ze over 14 procent van de winst geen belasting betalen. Volgend jaar wordt dat 12,7 procent. Daarnaast wordt de zelfstandigenaftrek volgend jaar afgebouwd van 5.0230 euro naar 3750 euro.

Tabaksaccijns stijgt

Niet direct op 1 januari, maar op 1 april 2024 wordt er opnieuw een accijnsverhoging op tabak doorgevoerd. In de praktijk zal dit betekenen dat een pak sigaretten een prijskaartje krijgt van zo’n 10,70 euro. Voor 50 gram shag kun je volgend jaar ruim 24 euro neertellen. Ook voor alcohol zal er een accijnsstijging worden doorgevoerd.

Gelukkig is het niet alleen maar kommer en kwel en komen er juist meer gezinnen in aanmerking voor bijvoorbeeld huurtoeslag. Benieuwd hoe dat precies zit? Lees hier alles over de toeslagen van 2024.

Reacties