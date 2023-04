Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Stefania nu weer stem in animatiefilm Mavka, is zij de drukste meid van 20?

Wie niet duizelig wil worden, moet maar niet de cv van Stefania Liberakakis lezen. Je weet wel, die spontane ‘Utrechtse Griekse’ van nog maar 20 (toen 18) die schitterde tijdens het Songfestival in Rotterdam Ahoy. Nu vertolkt zij de hoofdrol-stem in de animatiefilm Mavka (na tal van andere dingen). Voor Metro tijd om eens te bellen, want hoe gaat het nu met Stefania?

Ze is net bekomen van een groot eigen concert in TivoliVredenburg in Utrecht. Hopt regelmatig heen en weer tussen Nederland en Griekenland. Had vorig jaar haar eerste grote hoofdrol in een film te pakken (Misfit The Switch op Netflix) en vormt op tv wekelijks het bruisende middelpunt tussen drukke kinderen bij de Kids Top 20. Wat ze de laatste jaren erg veel deed, een vak apart, is stemmen voor films inspreken.

Stefania in film voor het hele gezin

Mavka is de titel van de nieuwste film, die je nu in de bioscoop kunt zien. Het betreft een animatie, familie of een echt sprookje zo je wilt. Metro zag ‘m alvast en we beloven: je krijgt een kleurrijk, bijzonder en met veel liefde gemaakt avontuur van anderhalf uur voor de kiezen. Mavka gaat over wonderlijke wezens in eeuwenoude, mysterieuze Oekraïense bossen. Het jonge meisje Mavka (Stefania) is de beschermer van het woud. Haar doel: de mens buiten de bossen houden. Maar ja, dan moet zij natuurlijk niet verliefd worden op de muzikale dorpeling Lucas (Soy Kroon). Ondertussen is de hebzuchtige Kylina (Pip Pellens) erop uit om de macht in het woud in handen te krijgen.

Stefania denkt niet dat het verhaal iets te maken heeft met de oorlogssituatie in Oekraïne zoals die nu helaas is. Daarvoor moet het proces van Mavka te lang geduurd hebben. Maar ‘mensen buiten de grenzen houden’, zoals in het werkelijke leven in het land nu wordt geprobeerd… het komt akelig dichtbij.

Een van de centrale vragen van Mavka is of de muziek die Lucas maakt, wonderen kan verrichten. Die vraag staat jou vast aan. Vanaf wanneer zong je eigenlijk?

„Jaaa… muziek, daar leef ik voor. Toen ik meedeed aan The Voice Kids was ik 10. Ik zing eigenlijk al mijn hele leven lang, maar dat ik echt dacht dat ik er iets mee zou willen doen, was wel in die tijd. Daarvoor zong ik thuis onder de douche, in de auto, op straat. Tot mijn ouders er gek van werden en ik daar wel op werd aangesproken, haha. ‘Nu is het wel genoeg!’, hoorde ik dan.”

Enorm scherm

In Mavka spreek je vooral. Dat heb je vaker gedaan hè?

„Ik heb al aardig wat ingesproken ja, vooral jeugdfilms. Maar groter dan bij Mavka was het nog niet. Normaal gesproken heb ik een klein schermpje om mee te werken, maar nu stond zowel het beeld als de tekst als de tijd in een enorm scherm. Dat was erg prettig en werkt sneller. Bovendien is de film met zóveel liefde gemaakt…”

Hoeveel dagen ben je met zo’n klus bezig?

„Voor Mavka twee halve dagen. Soms ook wel vier halve dagen, of zes. Het ligt er een beetje aan hoeveel tekst je hebt.”

Hoe ziet zo’n inspreekdag eruit?

„Aangekomen in de studio begint meteen het bespreken van de film. Waar gaat het over, hoe is je personage? Natuurlijk weet je dat al wel, maar alles wordt nog een keer goed doorgenomen. Je moet wel de juiste emoties in de stem van je rol kunnen leggen. En je moet ook weten wat er daarna staat te gebeuren. Als je eenmaal goed kennis met je personage hebt gemaakt, is het de studio in en inspreken maar.”

Zijn er bij inspreken dingen die je goed moet kunnen of waar je altijd specifiek op moet letten?

Stefania weet het meteen: „Geduld. Je moet héél veel geduld hebben. Het kan zomaar zijn dat je een scène zes of tien keer opnieuw moet doen. Dat hoeft niet per se aan jou te liggen. Soms is het qua timing en tijd zo moeilijk, dat een scène overdoen nu eenmaal moet. Iedereen wil dat het precies klopt en dat het lip sync is natuurlijk.”

Stefania en geduld…

Jij hebt dat?

Aan de telefoon klinkt een lach. „Ehm… nou… da’s wel een dingetje voor mij. Ik heb namelijk nauwelijks geduld. Gelukkig kreeg ik complimentjes, dus het kwam allemaal goed.”

Wat doet een ongeduldige Stefania om wel geduldig te kunnen worden?

„Dan vraag ik altijd of ik even naar het toilet mag. Dan word ik even afgeleid door iets anders en kan ik daarna weer lekker door. Ik luister een scène nog een keer goed en misschien nog een keer tot ik denk: zo moet het, niet twijfelen. En dan gaat het.”

Je zingt, acteert, presenteert spreekt stemmen in… wat vertel je op een verjaardag wat je precies doet?

„Tja, goeie… Meestal zeg ik dat ik zangeres ben hoor, daar is het toch allemaal mee begonnen. En daarna vertel ik dat ik ook die andere dingen doe en dat het allemaal op mijn pad komt.”

📺 Kids Top 20 Op televisie is Stefania ook nog het vaste gezicht van de Kids Top 20 op NPO Zapp. Begin deze maand vierde het muziekprogramma z’n 20ste verjaardag. Stefania ontving in een speciale uitzending twee oud-presentatoren, Monique Smit en Buddy Vedder. Zij geniet: „De Kids Top 20 blijf ik nog wel even doen hoor. Dat vind ik veeeeels te leuk.”

Stefania over het Songfestival

Je bent nog maar 20 jaar, maar qua cv lijk je bij wijze van spreken tien jaar ouder. Kun je een beetje bevatten wat er sinds je 10 was allemaal is gebeurd?

„De tijd van The Voice Kids wel moet ik zeggen, maar de tijd van het Eurovisie Songfestival… Nee, misschien ga ik dat wel nooit helemaal beseffen. Ik denk nog steeds af en toe ‘wat wás dat?’. Maar ik heb er wel allemaal van genoten.”

Daarmee zijn we bij dat genoemde Songfestival aanbeland. Twee jaar geleden was dat al weer, in Rotterdam (na een jaar uitstel door corona). Stefania deed met Last Dance mee voor haar tweede thuishaven, Griekenland, en bereikte de tiende plaats in de finale. Dat was voor Griekenland opvallend en een hoge notering, maar Stefania viel zeker op door haar act. Dat was een visueel spektakel waarbij je de zangeres over hoge gebouwen zag lopen.

Doe je nog steeds dingen in Griekenland?

„Ik probeer in ieder geval in zowel Nederland en Griekenland dingen te doen. Dat is qua plannen hartstikke moeilijk, maar ik doe mijn best. Ik plan af en toe twee weken Griekenland en doe dan alles wat ik in twee weken kan doen. Inmiddels ben ik met een producer, waarmee ik bij Last Dance werkte, bezig om Griekse nummers te maken. En dan maar hopen dat de Grieken dat óók leuk vinden.”

Grieken gingen los

Word je daar veel door de Grieken aan herinnerd?

„Ja, nogal. Tijdens de puntentelling had ik zelf een beetje op de top 5 gehoopt, maar de Grieken waren al eerder tevreden want ze waren al tien jaar niet in de top 10 van het Songfestival beland. Mijn team en de Grieken gingen he-le-maal los, ze bleven maar schreeuwen. Dus uiteindelijk was ik hartstikke tevreden natuurlijk.”

Als je móet kiezen: zingen, presenteren of acteren, wat is het dan? Of is dat voor jou een onmogelijke vraag?

„Nee dat is niet onmogelijk, want dan is zingen mijn antwoord. Dat kies ik omdat ik zingen al doe vanaf het moment dat ik kan praten. Voor de andere dingen heb ik de passie absoluut hoor. Maar als ik móet kiezen wat ik de rest van mijn leven zou willen doen, zoals jij zegt, dan is het toch het zingen.”



Groot, groter, grootst

Wat komt er nog op je pad dan denk je? Het allergrootste heb je al gehad.

„Je kunt altijd voor iets nog groters gaan toch?”

We hebben het dan over het aantal kijkers tijdens het Songfestival.

„Dat is waar, maar dat besef ik helemaal niet. Als je daar staat te zingen, heb je er geen idee van. Je weet het wel, maar toch. Wat mij betreft kunnen dingen altijd nóg groter.”

De pauze-act tijdens de Super Bowl-finale dan maar?

„Precies! Snap je? Nu zijn we ergens, haha.”

Maar eerst Stefania maar even kijken – of beter: horen – bij Mavka in de bioscoop?

„Dat zou ik maar doen. Ik roep zelf nooit zo snel dat je een film waar ik in zit moet zien, maar bij deze doe ik het wel. Mavka is prachtig geworden.”