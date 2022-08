Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Winactie! Win tickets voor de romcom Hart op de Juiste Plek (en een koffer)

Je maakt weer kans op een mooie prijs met Metro’s nieuwe winactie! Deze keer hoort de prijsvraag (zonder vraag) bij de film Hart op de Juiste Plek, die vanaf donderdag in de Nederlandse bioscopen te zien is.

Wat je kunt winnen met deze winactie? Kaartjes voor deze romantische komedie natuurlijk. Maar ook een rolkoffer waarmee je de hoofdrolspeelster van Hart op de Juiste Plek in de film ziet lopen.

Het verhaal van Hart op de Juiste Plek

Die hoofdrolspeelster is Stijn Fransen. Vorig jaar zomer werd zij voor het eerst moeder, maar nu is Fransen in de spotlights terug. Dat staat zij al een tijdje, want Metro sprak haar vijf jaar geleden bijvoorbeeld al, voor het programma Dance Dance Dance. Nu straalt zij in Hart op de Juiste Plek als de jonge en succesvolle Eve die haar droomleven leeft. Een leven met een toffe baan als freelance trendwatcher, een leuke vriendengroep en samenwonend met haar knappe vriend Ricardo (Jasper Demollin) in de grote stad. Door een onverwachte gebeurtenis is ze ineens niet meer zeker van haar ogenschijnlijke onaantastbare geluk. Ricardo lijkt het namelijk verdacht goed te kunnen vinden met zijn bazin Anthea (Tanja Jess). Nou ja, er gebeurt natuurlijk verder van alles. Vooral in Eves geboortedorp, waar zij noodgedwongen naar terugkeert.

In Hart op de Juiste Plek zien we onder meer ook nog Jan Versteegh, Fenna Ramos, Irene Moors, Sietske van Peursem, Tim Oortman, Chris Tates, Merijn Oerlemans en Juvat Westendorp (vorig jaar ook te zien in de Netflix-film Just Say Yes). Morgenavond lees je Metro’s mening over de film in de Filmrecensie van de Week.

Winactie: tickets en een koffer

Stijn Fransen wandelt in de onvervalste romcom rond met een handbagage-koffer, de Princess Traveller Harlem. En juist die kun je winnen. Metro en Just Entertainment hebben voor twee winnaars een rolkoffer in de aanbieding en daar horen twee kaartjes per persoon voor Hart op de Juiste Plek bij.

Mensen die meedoen aan de winactie én ingeschreven zijn voor Metro’s Nieuwsbrief, maken extra kans. Meedoen kan tot en met maandag 22 augustus, 12.00 uur. Daarna krijgen de winnaars persoonlijk bericht.

