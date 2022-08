Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Opnieuw beslag gelegd op financiële tegoeden van Sywert Van Lienden en zakenpartners

De Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst (FIOD) heeft opnieuw beslag gelegd op onder meer financiële tegoeden in het strafrechtelijk onderzoek naar Sywert van Lienden en de andere voormalig bestuurders van de Stichting Hulptroepen Alliantie (SHA). Het gaat verder om woningen en auto’s, zo meldt het Openbaar Ministerie vandaag.

Eind april werd al voor een totaalbedrag van 11,5 miljoen euro beslag gelegd op de Nederlandse bankrekeningen van de hoofdrolspelers in deze affaire. Ditmaal is het beslag gelegd op financiële tegoeden, woningen en auto’s in Nederland, Luxemburg en Zwitserland.

Sywert van Lienden

De naam Sywert van Lienden zal waarschijnlijk niet meer onbekend klinken. Hij verscheen de afgelopen tijd veelvuldig in de media en staat inmiddels bekend als één van de grootste sjoemelaars van de afgelopen periode.

Van Lienden en de andere bestuurders, Bernd Damme en Camille van Gestel, richtten tijdens de coronacrisis de SHA op om medische hulpmiddelen, waaronder mondkapjes, te regelen voor klanten. Dit deden ze naar eigen zeggen zonder winstoogmerk. Justitie verdenkt het drietal echter ervan hun klanten te hebben doorgesluisd naar een commerciële bv. Hiermee hebben ze ruim 28,5 miljoen euro verdiend. Een van de deals voor het leveren van 40 miljoen mondkapjes was met het ministerie van Volksgezondheid.

De rechtbank in Amsterdam oordeelde vorige maand al in een civiele procedure dat het onderscheid tussen SHA en de commerciële bv niet helder was. Van Lienden en Damme werden daarop door de rechter ontslagen als bestuurders, Van Gestel stapte eerder al uit eigen beweging op.

Strafrechtelijke onderzoek naar Van Lieden en compagnons in volle gang

Het strafrechtelijke onderzoek is nog in volle gang. Het OM onderzoekt namelijk ook de aangifte van Uitzendbureau Randstad. Het bedrijf deed namelijk eind 2021 aangifte tegen SHA, omdat ze destijds voor de stichting personeel aanstelde. Randstad ging er daarbij vanuit dat het om liefdadigheid ging. Maar het lijkt er inmiddels op dat het om iets heel anders ging dan liefdadigheid.

De compagnons en voormalig bestuurders worden verdacht van oplichting, verduistering en witwassen.

