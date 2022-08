Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Filmrecensie Bullet Train: Brad Pitt in snelste trein en een knettergek verhaal

Veel gekker wordt het niet. Dat was de gedachte van deze Metro-verslaggever toen hij de persvoorstelling van Bullet Train verliet. De actiefilm is een twee uur durende rollercoaster. Bijna dan, want alle actie speelt zich af in de snelste trein ter wereld.

Omdat we met Brad Pitt vanaf morgen weer een grote naam als hoofdrolspeler in de Nederlandse bioscopen zien, is Bullet Train Metro‘s Filmrecensie van de Week. Pitts generatiegenoot Tom Cruise kreeg dit jaar ook al een filmbespreking van de de week op zijn naam. Dat was al helemaal logisch, aangezien Cruise na 36 jaar weer eens terugkeerde als piloot in Top Gun.

Brad Pitt gaat richting de 60

Volgend jaar december mag Brad Pitt op zijn verjaardag zestig kaarsjes uitblazen, een leeftijd die collega Cruise deze zomer bereikte. Pitt begint zich na een druistig leven naar zijn leeftijd te gedragen. De ex van Angelina Jolie gaf de vorige maand aan bijeenkomsten van Anonieme Alcoholisten te hebben bezocht en drank en sigaretten nu te hebben afgezworen. „Het laatste hoofdstuk van mijn leven ga ik betekenisvol maken”, voegde hij in een interview met GQ toe.

Op acteergebied houdt de acteur het minder rustig, als je Bullet Train ziet. Wát een enorme rol heeft in de twee uur durende actiethriller. Een rol waarvoor hij sowieso fit moest zijn.

Huurmoordenaar in Bullet Train

In Bullet Train zien we Brad Pitt onder de codenaam Ladybug, een huurmoordenaar die vastbesloten is zijn werk voortaan vreedzaam te verrichten nadat zijn klussen te vaak zijn ontspoord. Voor hem was er zelden een lieveheersbeestje: „Mensen gingen zelfs dood als ik ze helemaal niet wilde vermoorden.” Hij neemt daarom een op het oog eenvoudig klusje aan: in Japan een koffer met losgeld zoeken in de snelste trein ter wereld en die meenemen. Tegen de vrouwelijke stem die hem bij z’n operatie in Azië begeleidt, zegt hij: „Ik ben door therapie helemaal nieuw, vergevingsgezind en niet meer opvliegerig.” De stem is overigens Sandra Bullock, die aan het einde van Bullet Train ook in persoon opduikt. Samen waren Bullock en Pitt dit jaar ook al in The Lost City te zien.

Leuk allemaal voor Ladybug, maar het lot is hem niet gunstig gezind. Aan boord van de supersnelle flitstrein raakt hij verstrikt in een confrontatie met allerlei dodelijke huurmoordenaars van over de hele wereld (en zelfs de ontsnapte gifslang waardoor heel Japan in rep en roer is, is aan boord). Stuk voor stuk hebben zij dezelfde, maar ook tegenstrijdige doelen. En voor het personage van Brad Pitt misschien wel het ergste: een aantal van deze killers heeft hij waar dan ook op de aardbol ooit al eens ontmoet. Het was niet om een potje tafelvoetbal te spelen, zullen we maar zeggen. Die koffer heeft Ladybug razendsnel te pakken (net als wéér een dode door puur toeval), maar door tal van oorzaken weet hij tijdens de stops van één minuut telkens niet uit die trein te komen.

🚄 De snelste trein ter wereld De snelste trein rijdt net als in Bullet Train inderdaad in Japan. De magneettrein JR-Maglev haalde op een testbaan 603 kilometer per uur. De Maglev is ook het snelst als het om passagiersvervoer gaat. Die rijdt echter op een traject in China. De reizigersservice haalt in Shanghai een snelheid van 431 kilometer per uur.

In Bullet Train is alles knettergek

Regisseur David Leitch (Deadpool 2) heeft een knettergek verhaal tot een goed einde gebracht. Want waar diverse verhaallijnen toevallig binnen één treinrit lijken samen te komen, valt de boel uiteindelijk soepeltjes in elkaar. Op een gegeven moment begin je je af te vragen waar alle andere passagiers eigenlijk zijn, maar zelfs dat blijkt verklaarbaar. Je hebt er dan wel twee uur lang keiharde actie, een bizar scenario en al net zulke bizarre dialogen (met – echt waar – diverse wijsheden uit tv-serie Thomas De Stoomlocomotief) op zitten). Totaal ongeloofwaardige keiharde actie ook trouwens, waarbij de scenarioschrijver naar het einde toe wat heeft overdreven (en soms letterlijk uit de bocht is gevlogen). Maar al snel weet je: dit is behoorlijk grappig. Zo moet je Bullet Train ook zien. Er gebeurt zoveel dat Ladybug halverwege de treinreis maar drie woorden kan concluderen: „Fuck this job.”

Met het acteren in Bullet Train is helemaal niets mis. Aaron Taylor-Johnson en Brian Tyree Henry zijn schitterend als kwebbelzieke moordenaars, maar de leukste rol is misschien wel weggelegd voor Joey King. De twintiger uit Las Vegas zet een prachtige, coole, rustige maar tegelijkertijd nietsontziende dame neer. Voor dat laatste heeft zij overigens haar redenen.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

View this post on Instagram A post shared by Joey King (@joeyking)

Brad Pitt kun je er wel bij hebben

Al met al krijg je met Bullet Train twee uurtjes puur entertainment, waarbij je Brad Pitt er prima bij kunt hebben. Voor een goed potje actie draait de Amerikaanse acteur zijn hand niet om, wees het verleden al zo vaak uit. Denk bijvoorbeeld aan zijn actieklassiekers Fight Club, Mr. & Mrs. Smith en Troy. Bullet Train past prima op zijn toch al zo lange cv.

Beoordeling uit 5: 3,5 (4 voor de ware actieliefhebber)

Metro’s filmrecensie van de week lees je elke woensdag om 18.00 uur. Op donderdag verschijnen nieuwe titels altijd in de Nederlandse bioscopen, zoals Bullet Train (soms ook op woensdag). Verslaggever Erik Jonk kiest er wekelijks eentje uit. Volgende week: Fall (let alvast op: niet geschikt voor mensen met hoogtevrees…).