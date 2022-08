Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Filmrecensie Hart op de Juiste Plek: Stijn Fransen leuk in terugkeer naar ‘dorps-hel’

Is je hart op de juiste plek als je vanuit die zo wervelende stad waar altijd iets te doen is, na jaren moet terugkeren naar het dorp waar je ooit opgroeide? Waar je ex woont, iedereen alles van elkaar weet en families elkaar doodzwijgen of te lijf gaan? Oftewel, overdreven gesteld: de hel? Dat is het uitgangspunt in de film met dezelfde titel: Hart op de Juiste Plek. Je verwacht het vast niet: het is een Nederlandse romcom.

En daar hebben we er nogal wat van natuurlijk, zoals de vorige maand nog met Zwanger & Co van Johan Nijenhuis. Een beetje support voor het Nederlands product, daar zijn we bij Metro echter niet vies van. Al helemaal omdat hoofdrolspeelster Stijn Fransen even uit beeld was, maar nu de hoofdrol speelt. Zij had overigens een goede reden voor haar break: vorig jaar augustus werd Fransen voor het eerst moeder. Hart op de Juiste Plek (vanaf morgen in de bioscoop) is daarmee Metro‘s Filmrecensie van de Week.

Het verhaal van Hart op de juiste plek

In de romantische komedie Hart op de Juiste Plek zien we hoe de jonge en succesvolle Eve (Stijn Fransen) haar droomleven leeft. Zij heeft een toffe baan als freelance trendwatcher, een leuke vriendengroep en woont in Rotterdam samen met haar vriend Ricardo (Jasper Demollin, die je misschien kent van Streetlab). Met dat trendwatchen kun je in een film lekker uitpakken, dus dat gebeurt ook. Het gaat over duurzame skincare van weggegooide etensresten, transparante kamerschermen, organic gefilterd water en Japanse vakantielolly’s met wasabi- en tonijnsmaak.

Door een onverwachte gebeurtenis is Eve ineens niet meer zeker van haar ogenschijnlijke onaantastbare geluk. Ricardo lijkt het namelijk verdacht goed te kunnen vinden met zijn bazin Anthea, een rol van Tanja Jess. Eve twijfelt geen moment en wijst hem de deur, maar er is één probleem: het is zijn huis. Eve staat op straat. Een verblijf bij haar beste vriendin (Fenna Ramos) is door te weinig ruimte van korte duur en de woningen in en rondom de stad blijken onbetaalbaar. Tja, wat doe je dan? Terug naar moeders (de alleenstaande Kristien, gespeeld door Irene Moors) in dat stomme dorp, waar de kerkklok na tien jaar nog altijd stilstaat.

Filmrol voor Irene Moors

Terug in Zeilne heeft Eve niets meer met haar geboortedorp en vrienden van vroeger. Het is het begin van een trip down memory lane met oude vrienden, haar jeugdliefde Luuk (Jan Versteegh) en een familieruzie die na jaren nog steeds rondgaat in het dorp. Is er dan echt niets veranderd? Misschien toch wel, want is Luuk eigenlijk wel die loser en saaie gast van weleer? Dan krijgt Eve een geweldige kans om naar de stad terug te keren en rest de romcom-vraag: waar ligt haar hart op de juiste plek?

🎬 Miss Netherlands in Hart op de Juiste Plek Een opvallend gezicht in Hart op de Juiste Plek is Sietske van Peursem. Zij speelt de vriendin van Luuk en uiteindelijk de rivale van Eve. Van Peursem werd vorig jaar verkozen tot Mrs Netherlands Universe 2021. Acteren is haar echter niet vreemd. Deze zomer is zij ook te zien in een andere film, Boeien!, en eerder in de tv-series Flikken Maastricht en Vrijland.

Hart op de Juiste Plek heeft in een tijd van ellenlange films een fijne lengte: 80 hele minuten. Aan de andere kant kun je zeggen dat veel langer echt niet had gemoeten, want zoveel om het lijf heeft deze titel van regisseur Bob Wilbers nou ook weer niet. Toch kan de romantische komedie-liefhebber hier prima voor gaan zitten. Dat is te danken aan Stijn Fransen, want is het ‘gewoon’ prettig om naar acteerspel te kijken. Op een of andere manier heeft de eeuwige blondine het trekken van bepaalde blikken tot kunst verheven. Vertederd, verbaasd, wanhopig, verliefd en gekke bekkend, ze gooit het er allemaal schijnbaar moeiteloos uit.

Feelgood met een aardige wending

Ook heel aardig is de rol van Jan Versteegh. Nee, de beste acteur van Nederland is Versteegh niet en zal dat ook nooit worden, maar die Luuk is tenminste een personage waar echt iets mee gebeurt. Dat veel in deze feelgood, zoals het hoort, tot een goed einde komt, dat kunnen we op deze plaats best verklappen. Maar hoe, dat gebeurt door een totaal onverwachte wending die Metro in ieder geval niet zag aan komen. Leuk, dat je eens iets niet van mijlenver al ziet gebeuren. En verder? Verschillende harten vinden hun juiste plek en in recordtempo worden zaken die zich jarenlang voortsleepten opgelost. Zelfs die kerkklok staat weer op de goede tijd.



Beoordeling uit 5: 2,5 (3 voor de romcom-fan)

Metro’s filmrecensie van de week lees je elke woensdag om 18.00 uur. Op donderdag verschijnen nieuwe titels altijd in de Nederlandse bioscopen, zoals Hart op de Juiste Plek (soms ook op woensdag). Verslaggever Erik Jonk kiest er wekelijks eentje uit. Volgende week: Fall.