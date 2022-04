Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Winactie van de week: maak kans op kaarten voor ICONS Live met 2 Unlimited, Ja Rule en meer

Heel veel iconen van weleer en één icoon van nu op het podium. Dat is ICONS Live binnenkort in het voetbalstadion van Sparta. Drie concertavonden lang ‘vliegen’ namen als 2 Unlimited, Armand van Helden en Ja Rule en over het podium in Rotterdam.

En jij kunt daarbij zijn! Metro geeft namelijk 5×2 weekendkaarten voor ICONS Live weg. Vul je gegevens onderaan snel in en wie weet ben jij er straks het hele Pinksterweekend bij.

ICONS Live: kasteel even geen voetbaltempel meer

Op 3, 4 en 5 juni verandert stadion Het Kasteel van een voetbaltempel in – zo kondigt de organisatie het aan – ‘het muzikale epicentrum van Nederland’. Metro kondigde de concertreeks Icons eind januari al aan. Een muzikaal epicentrum: daar wil je toch bij zijn?

Dat kan dus, als je meedoet aan deze winactie. Je ziet dan gedurende drie dagen achter elkaar meer dan veertig nationale, maar vooral internationale artiesten, die hier niet eerder hebben gestaan of lang niet in Nederland zijn geweest.



Programma ICONS Live

• Vrijdag 3 juni: guilty pleasures

‘Stiekem genieten’ dus. Of gewoon compleet uit je plaat gaan. Met 2 Unlimited, Paul Elstak, CH!PZ, Party Animals, 2 Brothers on the 4th Floor, T-Spoon en Twenty 4 Seven (met Nance).

• Zaterdag 4 juni: house

Een kasteel vol house. Met Armand van Helden, Groove Armada, Martin Solveig, Roger Sanchez, Todd Terry, Benny Rodrigues, Felix da Housecat en Housequake (Erick E en Roog).

• Zondag 5 juni: R&B uit de nineties en zero’s

Op de afsluitende dag zie je in Rotterdam Ja Rule & Ashanti, Dru Hill, Sisqo, Blackstreet en Re-Play.

Winactie tot en met maandag

Wil je kans maken op weekendkaarten? Vul dan onderstaande gegevens uiterlijk maandag 18 april – Tweede Paasdag – in. En wacht in spanning af… De vijf winnaars van twee kaarten worden persoonlijk op de hoogte gesteld.

Metro sprak met Ray Slijngaard van 2 Unlimited over het festijn. Dat interview verschijnt morgen.

Meer over ICONS Live weten? Kijk dan hier.