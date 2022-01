Nieuw! Concertenreeks met iconen, drie dagen lang in voetbalstadion Sparta

Iconen van toen en artiesten van nu die hun naam als icoon al gevestigd hebben. Die treden op tijdens een nieuw concert-evenement voor Nederland, drie dagen lang in het voetbalstadion van Sparta in Rotterdam. Het muziek-event ICONS Live wordt vandaag niet alleen bekendgemaakt, de line-up voor de concerten van 3 tot en met 5 juni ook al.

Onder meer Ja Rule & Ashanti, Snollebollekes, Armand van Helden, Paul Elstak, 2 Unlimited, Sisqo, Dru Hill, Blackstreet en Martin Solveig en Roger Sanchez komen voor concerten naar Rotterdam.

‘Het Kasteel voor even het muzikale epicentrum’

Op 3, 4 en 5 juni verandert voetbalstadion Het Kasteel in Rotterdam van voetbalstadion ‘in het muzikale epicentrum van Nederland’, belooft organisator Imagination Made Real (IMR). Tijdens het Pinksterweekend – Pinkpop is dan niet, maar twee weken later – wordt gedurende drie dagen opgetreden door ruim 40 nationale en internationale artiesten. ICONS Live moet een verzameling van sterren zijn die hier niet eerder hebben gestaan, al heel lang niet in Nederland zijn geweest of nooit in deze combinatie hebben opgetreden. De registratie voor tickets is vanaf nu open via icons-live.events.

Zoiets moet het worden:

De organisatie in een bericht: „ICONS Live kenmerkt zich door het aanbieden van verschillende concerten die als één complete show worden neergezet. Het Kasteel geldt hierin tevens als unieke evenementenlocatie. Onder de noemer ‘een ode aan…’ is er per dag aandacht voor grote internationale R&B-acts, guilty pleasures en grote house-helden. Het zijn veelal acts uit de 90’s en 00’s die de nummers die we allemaal kennen en meezingen, live optreden.”

Programma concerten in Sparta-stadion

Vrijdag 3 juni wordt afgetrapt met ‘een ode aan jouw grootste guilty pleasures’ waarbij oud TMF-presentator Jeroen Post de concerten host. Snollebollekes is de special guest op een avond die verder gedomineerd wordt door artiesten die in de jaren 90 de hitlijsten domineerden. Naast Paul Elstak en 2 Unlimited als headliners staan verder CH!PZ, Party Animals, 2 Brothers On the 4th Floor, T-Spoon en Twenty 4 Seven met Nance op het programma.

Zaterdag 4 juni is het Kasteel het domein van house. Naast Armand van Helden die voor het eerst in zeven jaar weer hier optreedt, is de combinatie van Martin Solveig, Roger Sanchez, Todd Terry, Felix da Housecat en daarnaast Benny Rodrigues (die een thuiswedstrijd speelt in Rotterdam) en Housequake (Erick E en Roog) bijzonder. Zij waren niet eerder samen op één podium te vinden.

Ja Rule en Ashanti naar ICONS Live

Op zondag 5 juni zal (een ode aan) R&B uit de nineties en zero’s de boventoon voeren. Vanuit Amerika vliegen Ja Rule en Grammy-winnaar Ashanti samen over voor een dubbeloptreden dat nog niet eerder heeft plaats gevonden in Nederland. Samen zijn zij goed voor verschillende wereldhits als Mezmerise en Put It On Me en ook los waren ze een tijd lang niet weg te denken uit de charts. Zij worden deze dag vergezeld door Dru Hill, die in de volledige setting inclusief vijftienkoppige band naar Rotterdam afreizen voor hun 25th anniversary tour. Bandmember Sisqo (bekend van onder ander The Thong Song) zal zijn eigen hits ook solo ten gehore brengen. Verder zal ook Blackstreet aanwezig zijn, met ongetwijfeld hun Grammy-winnaar No Diggity. Re-Play zorgt hier voor het Nederlandse R&B tintje. Al deze acts zullen als ‘ode aan jouw R&B helden’ op één en dezelfde avond te bewonderen zijn, een unicum voor Nederland.