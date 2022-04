Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

De Boodschappen van Ellen (43): ‘Mijn maandbudget is 60 euro’

Nu de boodschappen met elk bezoekje aan de supermarkt duurder lijken te worden, gaan we iedere week in gesprek met een Nederlander over zijn of haar supermarktuitgaven. Wat doen zij om de boodschappen leuk én betaalbaar te houden? Deze week spreken we Ellen, die een maandbudget van 60 euro heeft voor de boodschappen.

Leeftijd: 43 jaar

Beroep: blogger, Instagrammer en schrijfster van Fab and fit on a budget

Huishouden: 1 persoon

Gemiddelde supermarktuitgaven per maand: 60 euro

De supermarktuitgaven van Ellen

Wow, 60 euro per maand, hoe doe je dat?

„Zo’n twee jaar geleden moest ik wel gaan besparen op mijn boodschappen. Mijn hele agenda was opeens leeg. Ik was event planner en werkte backstage bij concerten, maar die gingen vanwege de pandemie allemaal niet door. Je kunt dan gaan stressen dat je met weinig moet rondkomen, maar ik besloot het als een leuke uitdaging te zien.

Ik gebruik allemaal kleine trucjes, waarvan je in eerste instantie misschien denkt dat ze niet veel schelen, maar die op de lange termijn flink besparen.

Eens in de drie maanden ga ik wel naar Duitsland om een goede voorraad in te slaan. Sommige producten zijn daar flink goedkoper en ik woon dicht bij de grens. Dan gooi ik daar meteen mijn tank vol en sla ik verzorgingsproducten in bij de DM. Een goede deo koop je daar al voor 55 cent. Deze kosten zijn niet bij het maandbudget meegerekend.”

Daarvoor lette je totaal niet op je supermarktuitgaven?

„Met mijn Instagram en blog probeerde ik daarvoor al mensen te laten zien dat gezond eten niet zo duur hoeft te zijn als we denken. Niets ten nadele van Rens Kroes, ze is echt mijn voorbeeld, maar toen ik begon met afvallen bracht ze een kookboek uit waar ze dure producten in haar recepten gebruikte.

Zelf dacht ik toen: leuk dat chiazaad en die dure dadels, maar kan dat niet goedkoper? Zo is Fab and fit on a budget ontstaan. Maar het budgetgedeelte werd steeds belangrijker toen ik mijn klanten verloor van mijn event planner-bedrijf. In plaats van te stressen maakte ik er dus een challenge van. Tijdens de pandemie stelde ik mezelf de uitdaging om voor 20 euro per maand boodschappen te doen.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

View this post on Instagram A post shared by Ellen (@fabandfitonabudget)

Wat voor trucjes gebruik je om te besparen?

„Als ik bijvoorbeeld bij een Jumbo in de buurt ben, ga ik daar altijd even naar binnen. Ze hebben daar namelijk een koelvak waar vlees en groenten liggen die dezelfde dag nog moeten worden opgegeten en daarom voor een zacht prijsje verkocht worden. Maar die kan je ook nog prima invriezen.

Ook bij andere supermarkten heb je ‘verspil me niet’-zakjes of kun je een half broodje kopen voor 25 cent. Zeker in maanden dat ik extra streng op mijn uitgaven let, maak ik hier gebruik van.

Als er een goede aanbieding is, sla ik dat bovendien in. Tijdens de Week zonder Vlees kon je bij de Coop bijvoorbeeld vleesvervangers van Vivera voor 1 euro kopen. Ik heb er toen tien gekocht. Omdat er twee per verpakking in zitten, heb ik voor 10 euro twintig maaltijden met vleesvervangers.

Sowieso vries ik alles in. Toen een vriendin laatst in mijn vriezer keek, zei ze ‘Oh, kan je geraspte kaas ook invriezen?’ Met elk restje kan ik nog wel wat maken. De prullenbak is echt de laatste optie. Dat is niet alleen goed voor mijn portemonnee, maar ook voor het milieu.”

Wat is jouw strategie voor de boodschappen?

„Ik ga elke zondagavond even zitten voor een weekmenu. Dan kijk ik wat er in de aanbieding is en wat ik nog in de voorraadkast en vriezer heb. Op basis daarvan maak ik mijn boodschappenlijst en ga ik boodschappen doen.

Ik werk graag met een maandbudget, omdat je de ene week wat meer voorraad koopt en de andere week juist weer wat minder. Ik houd heel old-school op pen en papier bij hoeveel ik aan de boodschappen uitgeef.”

Koop je veel A-merken?

„Nee, maar ik ga bijvoorbeeld geen goedkope cola kopen als ik Coca-Cola veel lekkerder vind. Ik wil niet overal op bezuinigen, om maar te bezuinigen. Het leven moet ook leuk blijven.

Zelf ben ik bijvoorbeeld verslaafd aan Lurpakboter. Dat vind ik zo lekker, dus dat koop ik gewoon. Wel alleen als het in de aanbieding is. Boter blijft toch lang goed.

Als het niet uitmaakt qua smaak, zal ik wel altijd de goedkopere versie kopen.”

Wat is jouw beste bespaartip in de supermarkt?

„Houd je aan je weekplanning en aan je boodschappenlijstje. Koop wat je nodig hebt en val niet voor de trucs bij de kassa.

Ga daarnaast niet alleen naar de supermarkt voor je boodschappen, maar ook naar de toko en Turkse supermarkt. Vlees en groenten zijn daar veel goedkoper en vaak nog eens lekkerder ook. Net als hippe producten zoals rijstvellen. Die zijn bij de Albert Heijn echt een stuk duurder.”

Ook (anoniem) meedoen aan De Boodschappen? Meld je aan door een mail te sturen naar [email protected] o.v.v. De Boodschappen.

Alle artikelen in deze rubriek lees je hier. Andere handige artikelen over geld & carrière vind je hier.