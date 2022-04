Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Ray Slijngaard van 2 Unlimited: ‘Michael Jackson zat voor me en begon No Limit te jammen…’

Zo’n 22 miljoen verkochte albums, ga er maar aan staan. Bovenaan de hitlijsten in de jaren negentig waar dan ook ter wereld, met onder meer Twilight Zone, No Limit en The Real Thing. Het lijkt allemaal lang geleden voor 2 Unlimited, maar ze zijn er nog altijd bij. Op 3 juni bijvoorbeeld, in het Sparta-stadion Rotterdam, tijdens het driedaagse spektakel ICONS Live.

Hoog tijd om eens bij te praten met de man die er als enige vanaf seconde één bij was, Ray Slijngaard. Hij komt tijdens het gesprek, als het toch over iconen gaat, nog met een mooi verhaal aanzetten, daarover later meer. Samen met nog een icoon, Anita Doth, ging Slijngaard kriskras de hele wereld over in die bizarre gouden tijden. Doth haakte onder weg af, Slijngaard bleef 2 Unlimited altijd trouw.

Nu weer heel Europa door

Relaxte vent aan de telefoon, die Ray Slijngaard („altijd gabber, altijd; en positief”), die vorig jaar het respectabele aantal van vijftig kaarsjes mocht uitblazen. Als je de tourlijst van 2 Unlimited bekijkt, lijkt de geboren Amsterdammer terug in de tijden van weleer. De lijst brengt hem en Michèle Aramat Ali deze zomer behalve op tal van festivals in Nederland, naar België, Engeland, Tsjechië, Ierland, Zweden, Finland, Duitsland, Slowakije, Noorwegen, Zwitserland, Oostenrijk, Bulgarije en Spanje. In sommige landen veel vaker dan één keer.

Alvast even in de stemming komen?

2 Unlimited op ICONS Live

En in voetbalstadion Het Kasteel van Sparta natuurlijk, tijdens ICONS Live. Daar in Rotterdam komen iconen uit de hele wereld tijdens Pinksterweekend 3, 4 en 5 juni samen. Denk aan Ja Rule & Ashanti, Dru Hill, Blackstreet, Martin Solveig, Armand van Helden en Roger Sanchez in het weekend. 2 Unlimited treedt op vrijdag 3 juni aan, met generatiegenoten en helden van de jaren negentig als Paul Elstak, 2 Brothers on the 4th Floor en Party Animals. Ze spelen nog allemaal, of wéér.

Metro verloot kaarten voor ICONS Live overigens. Voor de winactie, die tot en met maandag Tweede Paasdag loopt, klik je hier. We spraken met een van de grootste iconen op ICONS Live en dan hebben we het over Ray Slijngaard van 2 Unlimited natuurlijk.

Je hebt in de jaren negentig een compleet wereldwijd gekkenhuis meegemaakt. Staat je dat nog helder bij of is het door die gekte slechts een wazig iets?

Ray Slijngaard: „Het staat me nog wel bij, maar meer een beetje. Het ging alleen maar van hot naar her. Nu is het veel relaxter, maar nog altijd never a dull moment hoor. De dag na ICONS Live spelen we bijvoorbeeld in Londen en de zondag daarop meteen in America.” Lachend: „Al is dat wel America in Limburg, met Rowwen Hèze. Ja, ik ben nog steeds lekker bezig.”

Je gaat een drukke zomer tegemoet.

„We hebben heel wat shows ja. Veel stammen nog uit de coronatijd en moeten worden ingehaald, moet ik er eerlijk bij zeggen, maar toch. Ik kom net terug uit Marbella, waar ik gedeeltelijk woon en een eigen show heb gepland voor 24 september. Dat doe ik ook en dat heeft in principe niets met 2 Unlimited te maken. Ik boek onszelf natuurlijk wel, haha. Maar daar zijn namen als Doctor Alban, Haddaway en Snap bij, the usual suspects, om het zo maar te zeggen.”

Dertig jaar 2 Unlimited

Sinds wanneer draai je weer volop met 2 Unlimited?

„Eigenlijk is het nooit weggeweest, we zijn al bij ons 30-jarig bestaan aanbeland sinds Get Ready For This in 1992. Na alle festivaloptredens die nu staan, gaan we vanaf begin volgend jaar ook weer eigen concerten geven. Daar ben ik blij om.”

Wat maakt het volgens jou dat mensen na meer dan een kwart eeuw nog graag naar 2 Unlimited luisteren?

„Nineties is één groot feest, dat is het. Heel veel mensen krijgen weer dat lekkere gevoel van vroeger. Vorige week hadden we nog een feest in het voetbalstadion van Schalke in Duitsland. Daar was gewoon 53.000 ‘man’. Het was onze eerste show dit jaar, dus dat was meteen wel even knallen.”

Staan er nu ook jongeren onder de 20 jaar in jullie publiek?

„Ik zie dat het publiek steeds jonger wordt, ja. Retro, old-skool, ze vinden dat wel leuk. De kids hebben het misschien gehoord van hun ouders die onze plaatjes nog draaien. En ze vinden natuurlijk tegenwoordig van alles op YouTube en TikTok. Nee, dat had ik in die jaren negentig niet…”

Goede opvolger Anita Doth en Kim Vergouwen

Hoe bevalt je nieuwe samenwerking met Michèle Aramat Ali?

„Heel goed. Tot corona trad ik op met Kim Vergouwen, maar toen het virus uitbrak besloot Kim andere dingen te gaan doen. Ze was het lange wachten tot we weer mochten optreden wel zat. Michèle was er vorig jaar september voor het eerst bij. Ik ken haar al dertig jaar ofzo. Ze is een vriendin van mij en ik zag ik haar een hele goede opvolger van Kim en eerder natuurlijk Anita Doth. Michèle is een uitstekende zangeres en mensen zouden haar nog kunnen kennen van de groep King Bee van vroeg. Zij is een positieve vrouw en dat is lekker om mee te werken.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

In verband met het 30-jarig bestaan van 2 Unlimited zijn er enkele remixen uitgekomen. Op je website staat ook ‘more still to come’ te lezen. Waar moeten we aan denken?

„Eigenlijk kan ik je alleen zeggen dat we in gesprek zijn met grote partijen. Denk aan Will.i.am van The Black Eyed Peas en DJ Snake. Met zulke namen praat ik nu om nog meer vette remixen uit te brengen.”

‘Aaahhhh, 2 Unlimited, wow!’

Vinden die namen het ook tof dat ze opeens met Ray van 2 Unlimited spreken?

„Ja, toch wel blijkt telkens. Leuk en vet. Iedereen van bepaalde leeftijd is opgegroeid met 2 Unlimited en iedereen kent onze muziek. We werkten onlangs samen met Steve Aoki en die riep ook weer ‘aaahhhh, 2 Unlimited, wow!’ Best vreemd maar ook nice: ik kijk tegen die gasten op en zij tegen mij.”

Wat dat betreft mocht 2 Unlimited niet op de poster van ICONS Live ontbreken natuurlijk. Wat gaan jullie doen?

„We komen in ieder geval met een nieuwe show. We hebben die dag vier dansers, iets wat we niet altijd doen. Voor iets als ICONS pakken we graag een beetje extra uit, in een show van rond de veertig minuten denk ik. Ik kan alleen maar beloven dat het heel vet wordt.”

Wie wil je van jouw ICONS-avond zelf graag zien?

„Mijn gabbers allemaal natuurlijk, zoals 2 Brothers, Twenty 4 Seven. Eigenlijk zijn we een grote vriendengroep. Leuk dus om met z’n allen daar op te treden.”



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Vind je zelf dat je een icoon bent, of vind je dat wat ongemakkelijk?

„Nee, dat vind ik niet ongemakkelijk. Ik weet heus wat 2 Unlimited wereldwijd heeft gepresteerd en betekend, maar sta altijd met beide voeten op de grond hoor. Ik weet wat ik kan neerzetten, dat bewijst Marbella straks maar weer. Maar ik ben een vrij nuchter persoon.”

Onderonsje 2 Unlimited vs Michael Jackson

Wie is voor jou een absoluut icoon?

„Dat is er voor mij maar eentje en dat is Michael Jackson. Ik heb hem ooit ontmoet in Monaco, toen ik daar elf jaar lang woonde. De World Music Awards werden in Monaco gehouden en toen kwam Michael Jackson na de show naar met toe om te zeggen dat hij een song heel mooi vond. Ik dacht alleen maar ‘hallo, jij bent Michael Jackson. Dan ga je toch niet zeggen dat je mijn nummer mooi vindt?’ Het was niet vet, maar vetvet.”

Tja, wat kun je dan nog zeggen hè? Zelfs als je van 2 Unlimited bent…

„Ik heb heel wat mensen ontmoet. Van Phil Collins tot Whitney Houston en Mariah Carey. Maar van Michael Jackson werd ik heel zenuwachtig, wat ik niet zo snel ben. Hij zat voor me en begon gewoon No Limit te jammen. Ik wist vooraf al dat hij zou komen, maar nu was ik zelf even een star-struck mannetje.”

Wil je weten waar je 2 Unlimited dit jaar allemaal kunt zien? Info vind je hier.