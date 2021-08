Winnen: handige teddy-tas van Studio Noos (t.w.v. 49,95 euro)

Deze week niet één, maar twee winacties! Voor muziekliefhebbers hebben we het Maanlichtconcert tijdens het Weekend voor Romantische muziek (waar je nog steeds aan mee kunt doen!), en nu zijn de fashion-lovers aan de beurt. Wij mogen van Studio Noos namelijk vijf keer een teddy-tas in een mooie pastelkleur weggeven.

De tas kost eigenlijk 49,95 euro, maar jij krijgt ‘m gratis en voor niks. En vooral voor de mensen onder ons die elke dag flink wat met zich meesjouwen is deze tas ideaal. Als je hard moet werken, doe het dan sowieso in stijl.

Winnen: teddy-tas van Studio Noos

Even over de tas zelf: het gaat om een mom-bag van teddy stof, wat betekent dat ‘ie lekker zacht is. Het heet dan wel een mom-bag, maar de tas is ook geschikt voor alle andere soorten ouders én uiteraard mensen zonder kinderen. De tas is namelijk praktisch voor aan de kinderwagen, maar ook goed te gebruiken als een grote shopper. Je kunt hem meenemen op elk avontuur in je leven (werk, sporten, reizen).

De stof, teddy, lijkt misschien iets dat je vooral in de winter zou gebruiken. Het is immers lekker warm, zacht en cozy. Maar ook op een zomerse dag, bijvoorbeeld als je gaat picknicken of naar het strand gaat, is deze tas ideaal. Je kunt de tas in twee kleuren winnen: lila en pistache. Als je wint, mag je zelf kiezen welke kleur je het liefst wil. Hieronder een foto van de lila-variant (de pistache-variant zie je hierboven):

Meedoen

