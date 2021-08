Winactie: romantisch Maanlichtconcert mét luxe dinerarrangement

Bijna donderdag betekent bij Metro: tijd om iets te winnen. En deze keer hebben we iets heel leuks in petto voor de muziekliefhebbers onder ons. Beter gezegd, voor de liefhebbers van klassieke muziek. Wij mogen namelijk twee kaartjes weggeven voor het Maanlichtconcert tijdens het Weekend van de Romantische Muziek. En dat is niet het enige, want er hoort namelijk ook een fijn dinerarrangement bij.

Eerst even over het Weekend van de Romantische muziek: dat vindt plaats op zaterdag 21 en zondag 22 augustus, in Het Park bij de Euromast in Rotterdam. Het is een openluchtmuziekfestival voor liefhebbers van klassieke en romantische muziek. Het romantische Maanlichtconcert, waar jij dus gratis en voor niks heen kunt, is op zaterdagavond.

Winactie: Maanlichtconcert

Tijdens het Weekend van de Romantische Muziek trekken bezoekers traditiegetrouw hun mooiste outfits plus hoed uit de kast. Als je altijd al lekker uit hebt willen pakken, is dit dus je kans. Als je wint, staat je een sprookjesachtig weekend te wachten.

Tijdens het exclusieve Maanlichtconcert brengen meerdere grote namen uit de klassieke muziek-wereld hun geluiden ter ore. Denk aan de Britse contrabassist Dominic Seldis (Koninklijk Concertgebouworkest), bariton Henk Neven, gitarist Eric Vaarzon Morel, concertpianist Thomas Beijer en de sopraan Laetitia Gerards. Kunstfluitvirtuoos Geert Chantrou en het cabareticoon Sven Ratzke zijn ook van de partij.

Maar het concert is niet het enige dat te winnen is. We mogen namelijk ook het Culinaire Romantique Arrangement weggeven. Chef-kok Raymond Mertowirdjo heeft een vijf-gangenmenu bereid, met onder meer een gazpacho van meloen en komkommer en als toetje een heerlijke Pavlova.

Meedoen

Dat je deze kaartjes voor het Maanlichtconcert wil winnen, begrijpen we heel goed. Daarom doe je er goed aan om je in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Mensen die meedoen aan de winactie én ingeschreven zijn, maken namelijk extra kans. Let op: het Maanlichtconcert vindt plaats op zaterdagavond 21 augustus, dus maak je agenda alvast leeg. Meedoen kan tot maandag 16 augustus, 12.00 uur. Daarna krijgt de winnaar persoonlijk bericht. Vul hieronder je gegevens in om mee te doen: