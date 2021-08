Tip voor een uitje: vliegen als een vogel in nieuwe attractie Amsterdam

Voor wie nog een goed uitje voor alle leeftijden zoekt… Vliegen als een vogel over wereldsteden. Duiken als een schildpad in de oceaan. En met een drone vliegen naar welke plaats je maar wil. Het kan allemaal in een nieuwe attractie in Amsterdam. Metro probeerde het uit (en stortte drie keer te pletter in New York).

JetBrains Techlab heet die nieuwe attractie in de hoofdstad. Kun je echt goed gooien, dan ligt deze plek waar mens en techniek elkaar ontmoeten letterlijk op een steenworp afstand van dierentuin Artis. Aan de Plantage Middenlaan kun je deze twee ‘dingen’ bij een dagje uit met het gezin prima combineren. Dieren en robots ineen, dat moet toch in elk geval de kinderen aanspreken.

Metro beleeft het nieuwe uitje in Amsterdam

JetBrains Techlab laat bezoekers van alle leeftijden ervaren hoe je met technologie – robotica, kunstmatige intelligentie, 3D printen, Augmented en Virtual Reality – onze wereld beter kunt maken. Die zin kwam in de Metro-mailbox binnen. „Leuk en interessant, waarschijnlijk goed voor een uitje-tip nu veel Nederlanders deze zomer in eigen land blijven”, zo werd gedacht. Eropaf dus. Keurig ingeboekt in een bepaald tijdsblok en voorzien van een QR-code om binnen te komen (niet zo’n ‘gevaccineerd-code’ overigens). We leven nu eenmaal in bijzondere tijden waarin je niet zomaar met een onbeperkt aantal mensen binnen kunt lopen bij zo’n attractie. Een propvolle ‘tent’ is hier sowieso niet handig, want je moet wel even de tijd hebben om daadwerkelijk iets te kunnen doen, natuurlijk.

Maar is JetBrains Techlab ook bijzonder? Ja. In ieder geval de start. Vorig jaar mei ging de Amsterdamse voordeur open om door corona snel heel lang weer op het slot te gaan. Deze zomer is het dan echt zover. Toeristen en Nederlanders die een uitje willen beleven, kunnen terecht tussen robots, printers en VR-brillen.

Wat is de attractie JetBrains Techlab precies?

JetBrains Techlab is een educatief technologielab waar mens en technologie elkaar ontmoeten en is opgezet door JetBrains. Dit bedrijf komt uit Praag, maar heeft kantoren over de hele wereld. Het maakt intelligente tools voor softwareontwikkelaars, die worden gebruikt door meer dan tien miljoen professionals. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om die nieuwe en leerzame ontdekkingsreis die JetBrains heeft bedacht en de primeur aan Nederland gunde.

Het volgende wapenfeit wordt het Museum of Future in Sint-Petersburg. Veel groter dan de attractie in Amsterdam, maar nog toekomstmuziek. Wie een robot schaakmat wil zetten of virtueel met dolfijnen bij koraalriffen wil zwemmen, moet toch echt bij die primeur in de hoofdstad zijn.

Eenmaal binnen zien we een overzichtelijke ruimte van vierhonderd vierkante meter. Klinkt best groot, maar dat is het niet. Compact juist. Ruwani werkt in deze attractie vol technologische snufjes om zelf uit te proberen en leidt Metro rond. „Kijk, allemaal verschillende interactieve stations”, wijst zij rond. „Zo is er augmented reality, een digitale laag over de werkelijkheid die je misschien kent van Snapchat-filters of Pokémon Go. Daar zie je een drone die op basis van infrarood kan vliegen naar waar jij wil. Twee virtual reality-stations sluiten je af van de wereld en nemen je mee op reis. Je verandert even in een vogel of een schildpad. Maar je ziet hier ook dingen waarbij je kunt zien waar we naar toegaan met de wereld, als we goed gebruik maken van technologie. Er moet een balans zijn. Techniek moet beheersbaar zijn en blijven.”

Goed uitje, vindt de Metro-verslaggever

Dat vliegen als een vogel trekt de Metro-verslaggever direct. Dat leek hem als kind al wat. Maar naast de fun eerst even daadwerkelijk iets leren natuurlijk. Daar is een college van een robot voor, die vertelt over… nou ja, zichzelf. RoboThespian is een grote robot die dertig talen spreekt, kan zingen en ook acteren. De robot vertelt dat hij al in de jaren 20 is bedacht, als kunstmatige machine in een Tsjechisch toneelstuk. Maar ook dat het (Slavische) woord robot eigenlijk voor mensen bedoeld was. Lang geleden moesten arme boeren voor Europese landeigenaren werken, een vorm van gedwongen arbeid. Zij werden ‘robotniks’ genoemd, paupers die hun werk moesten uitvoeren zonder te klagen. Juist, ooit een robot horen klagen? Deze RoboThespian in ieder geval niet.

De robot vertelt ook over de wetten die rond robots bestaan. Zoals 1. Een robot mag een mens geen letsel toebrengen. En 2. Hij moet bevelen uitvoeren die hem door mensen gegeven worden. Bedankt, interessante robot, maar we willen nu vooral iets beleven.

Tijd om in deze attractie te vliegen als een vogel

Ruwani schakelt het station in waarin je – hoe gaaf – als een vogel vliegt. Gekozen wordt voor New York. Lekker een beetje tussen de wolkenkrabbers fladderen, heerlijk toch? Het is even gymmen geblazen voordat je voorover in het apparaat ligt en je armen – gespreid uiteraard – het ‘echte vliegen’ kunnen uitvoeren. Het moet gezegd: de beelden zijn werkelijk prachtig. Voor wie dit meteen onder de knie heeft, is het op en top genieten. De Metro-verslaggever heeft dat niet, verre van. Ook al stort hij drie maal te pletter in de straten van New York, mooi blijft het.

En het publiek dat staat te wachten om ook te gaan vliegen, vermaakt zich kostelijk. Je kunt namelijk meekijken met degene die op dat moment vliegt en zien wat hij of zij ziet en doet. Snel uit de voeten maken en blikken ontwijken dus, als je zo presteert als deze schrijver. Maar toegegeven, JetBrains Techlab klinkt misschien allemaal wat technisch. Het is echter gewoon een hartstikke leuke attractie en een prima tip voor een uitje. Wie iets langer van huis wil, maar een hekel heeft een massatoerisme, heeft waarschijnlijk veel aan deze tips.

