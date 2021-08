Op vakantie met een hele gave cruise? Dit schip heeft een achtbaan

Een achtbaan op een cruiseschip klinkt als een wild idee, maar geen onmogelijk plan. Dat moet Carnival Cruise Line ook gedacht hebben. Terwijl je geniet van het draaien en de scherpe bochten in de achtbaan, ga je ook nog een beetje op en neer dankzij het schip dat natuurlijk op het water ligt. Durf jij zo’n rit aan?

Het cruiseschip met achtbaan aan boord is een idee van Carnival Cruise Line in Florida. De achtbaan draagt de naam Bolt Ultimate Sea Coaster en presenteert een nieuwe ervaring op zee. Dit keer komen er geen felle lampjes en harde geluiden voorbij wanneer je in de achtbaan zit, zoals in pretparken het geval is, maar geniet je van een uitzicht op zee. Sinds twee weken kun je instappen.

Achtbaan op een cruiseschip

De baan heeft een lengte van 240 meter. Het hoogste punt ligt 57 meter boven de zeespiegel. De topsnelheid ligt op dik 64 kilometer per uur. De bedenkers laten weten dat die ook een „gigantische acceleratie” heeft, die „sterker is dan een Porsche 911 en een racewagen die je doorgaans bij Formule 1-races ziet”.

De voorste bestuurder is overigens in staat invloed uit te oefenen op de snelheid. Er is namelijk een soort motorachtige bediening aanwezig waarmee je in een handomdraai de snelheid aanpast. Mocht het dus allemaal te wild worden of wil je je nekspieren ontzien, dan kun je het karretje dus langzamer laten gaan.

Geen spannende, wel een prijzige rit

In de bovenstaande video krijg je een glimp van de ervaring die de achtbaan aanbiedt. Het lijkt geen al te spannende rit te zijn, maar dat neemt niet weg dat dit wel een unieke ervaring is. Een kaartje is daarnaast niet goedkoop. Je moet namelijk 15 dollar betalen voor een rondje. Dat is omgerekend 12,78 euro.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Twitter wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

🎢 🚢 Ok. Onto the fun stuff. It’s time for BOLT! Ultimate Sea Coaster! We’re heading to the ribbon cutting ceremony and then hopefully ride it. @CarnivalCruise #ChooseFun pic.twitter.com/QJzaReiD9t — ThrillGeek (@thrillgeek) July 30, 2021

Het is geen geheim dat bedrijven staan te poppelen om aan de slag te kunnen. Weinig industrieën zijn ontzien tijdens de afgelopen achttien maanden. Zo heeft het bedrijf achter het cruiseschip met de achtbaan, Mardi Gras, in 2020 een verlies genoteerd van 10 miljoen dollar. In 2019 was er een winst van drie miljoen dollar.

Vind je deze achtbaan op het cruiseschip te gewoontjes? Probeer dan eens The Yukon Strikerin Canada’s Wonderland. Metro schreef er twee jaar geleden over omdat deze achtbaan geldt als ‘de engste ter wereld’.