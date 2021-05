Win kaarten (en een unieke ervaring) en zie Oranje live in actie op het EK voetbal!

De eerste commercials zijn zichtbaar op televisie en in kranten, de winkels kleuren oranje en er is veel gezegd en geschreven over de EK-selectie van bondscoach Frank de Boer. De Oranjekoorts blijft bij velen nog een beetje uit, maar over twee weken is het écht zo ver: het EK voetbal gaat van start. En jij kan er live bij zijn! Metro geeft namelijk in samenwerking met Thuisbezorgd.nl (officiële partner van UEFA EURO 2020™) een aantal kaarten weg.

Op vrijdag 11 juni trappen Turkije en Italië Euro 2020 met een jaar vertraging eindelijk af. Nederland is twee dagen later al aan de beurt: op zondag 13 juni speelt Nederland in Amsterdam haar eerste groepswedstrijd tegen Oekraïne.

Voetbal populair door lockdown

Voor veel Nederlanders is het goed nieuws dat het EK begint. Er komen dan wel versoepelingen aan van de coronamaatregelen, maar het Europees kampioenschap kan misschien alsnog meer kijkers dan ooit verwachten. Uit onderzoek blijkt dat 22 procent van de Nederlanders meer voetbal is gaan kijken.

Veel voetballiefhebbers zetten het liefst de televisie aan met het bord op schoot en dat merkten ook bezorgdiensten. Zo steeg het aantal orders voor Thuisbezorgd.nl in oktober en november vorig jaar met bijna 40 procent. De bezorgservice had ruim 150.000 orders per dag.

Je kunt natuurlijk lekker op de bank ploffen en de Thuisbezorgd-app aanslingeren om het Nederlands elftal en alle andere voetbalgrootmachten te bewonderen, maar je kunt er ook gewoon live bij zijn. Wel zo leuk, zeker nu café’s en andere publieke locaties misschien niet de veiligste optie zijn. Er wordt beperkt publiek toegelaten en de meeste kaarten zijn al uitverkocht, maar Metro heeft er voor jou nog een paar!

Deze kaarten kun je winnen!

Je kunt de Oranjeleeuwen live aanmoedigen in de Johan Cruijff ArenA tijdens de laatste twee groepswedstrijden. Er zijn tweemaal twee tickets te winnen voor Nederland-Oostenrijk op 17 juni. Ook hebben we twee kaarten voor Nederland-Noord-Macedonië op 21 juni. Die laatste wedstrijd was in anderhalf uur uitverkocht!

Maar daar blijft het niet bij, want ook voor de achtste finale in Amsterdam geven we twee kaarten weg. Het zou zomaar kunnen dat je dan op 26 juni live de Rode Duivels van België of de Italiaanse Azzurri aan het werk ziet. We hopen dat ook de laatste set tickets die we weggeven voor een wedstrijd van Nederland is. Op 11 juli kun je namelijk live bij de finale van het EK voetbal op Wembley zijn. De tickets voor de finale zijn inclusief vlucht en hotel, full package dus!

Meedoen en één van de weinigen zijn die een EK-wedstrijd live meemaakt? Laat je gegevens achter bij een (of meerdere) ‘winformulieren’ hieronder en je maakt automatisch kans. Je kunt meedoen tot en met donderdag 3 juni 12.00 uur. Uiterlijk vrijdag 4 juni ontvangen alle winnaars persoonlijk bericht.

