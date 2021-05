Klap op klap voor India: na corona rukt nu ook dodelijke, agressieve schimmel op

Terwijl India nog kampt met het rondrazende coronavirus steekt ook een andere ziekte de kop op in het land: Mycormycosis. Deze infectie staat beter bekend als de zwarte schimmel en is levensgevaarlijk.

Slechts een paar weken terug was het grote crisis in India wegens een explosie aan coronagevallen. Op de piek raakten meer dan 400.000 mensen op één dag besmet. Ziekenhuizen lagen overvol en er was een groot gebrek aan zuurstof. Sommige mensen stierven op de parkeerplaats van een ziekenhuis.

Mycormycosis

Inmiddels is de daling ingezet en heeft India gemiddeld nog 185.000 besmettingen per dag. Nog zo’n 2 miljoen mensen zijn besmet. Inmiddels is er echter een ander probleem: de zwarte schimmel. Dit is een schimmel die in India sowieso al vaker voorkomt. De helft van alle infecties met mycormycosis wereldwijd vindt al in India plaats. Het aantal gevallen is nu echter omhoog geschoten.

De schimmel is zeer agressief en komt met name voor bij diabetespatiënten. Experts denken dat de uitbraak van de zwarte schimmel komt omdat veel diabetici niet meer worden geholpen vanwege de COVID-situatie. De schimmel is niet besmettelijk, maar komt wel binnen via neus, mond of ogen. Er zijn zo’n 12.000 gevallen bekend.

Zwarte schimmel

De ziekte kan veel schade aanrichten in het lichaam. Waar het zich nestelt, wordt de bloedtoevoer gestopt. De huid en de organen sterven dan af. Zo kunnen onder meer hersenen, longen, de ogen en de neus worden aangetast. Veel patiënten krijgen een donkere verkleuring op de huid van het afsterven van het vlees. De schimmel dankt zijn naam ‘zwarte schimmel’ daar aan.

Vooral voor coronapatiënten betekent een infectie met de zwarte schimmel de dood. Beide ziektes tasten namelijk de luchtwegen aan. Tevens krijgen coronapatiënten corticosteroïden als medicijn, wat het immuunsysteem verder verzwakt. 80 tot 90 procent van de mensen die de schimmel krijgt en niet wordt behandeld, overlijdt.

Verminking

Tot nu toe zijn er 300 patiënten overleden aan de zwarte schimmel, die normaal kan worden behandeld met antischimmelmedicatie. Die medicijnen zijn er nu echter amper. Patiënten die wel overleven hebben kans om hun hele leven verminkt te blijven, wanneer bijvoorbeeld het oog is aangetast, of moeten verder leven met schade aan organen.