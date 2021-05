Man die zo’n 70 Bengaalse tijgers doodde na 20 jaar eindelijk opgepakt

Een man die jarenlang een bedreiging vormde voor de natuur in Bangladesh is eindelijk opgepakt. Dat melden autoriteiten uit het Aziatische land.

Hij doodde tientallen Bengaalse tijgers.

Habib Talukder, de man die is opgepakt, wordt ervan verdacht in twintig jaar tijd ongeveer zeventig Bengaalse tijgers te hebben gedood. Deze tijgersoort wordt al jarenlang met uitsterven bedreigd en dat is misschien wel mede te danken aan Talukder. Hij werd door de lokale natuurbeschermers gezien als een grote bedreiging voor de biodiversiteit in de bossen.

Tiger Habib

De Bengaalse tijger komt, voor zover hij nog bestaat, met name in India en Bangladesh voor. De rest van de populatie is verspreid in Zuid-Azië. In 2019 leefden er nog maar 114 Bengaalse tijgers in Bangladesh, tegenover bijna 450 in 2004.

Talukder, die in Bangladesh beter bekend is als Tiger Habib, is een beruchte stroper in het land. Hij is al actief sinds de eeuwwisseling, maar nog nooit wist de politie de man op de pakken. Zodra de politie hem thuis opzocht, vluchtte hij het bos in. De autoriteiten wisten hem nooit te vinden bij het uitkammen van deze omgeving.

Dankzij een tip is de man nu alsnog opgepakt, maar dat is te laat gekomen voor zo’n zeventig Bengaalse tijgers. De dieren werden door de man gedood. Het vlees, de huiden en de botten van de tijgers verkocht hij aan handelaren. Deze verkochten de dierlijke producten weer door op de internationale zwarte markt.

Bengaalse tijger

De Bengaalse tijger is de meest bekende en veelvoorkomende ondersoort van de tijger. Desondanks wordt hij toch met uitsterven bedreigd. Naar schatting zijn er nog zo’n 4000 over in het wild. Ze worden vaak gedood vanwege hun huid en hun vlees, maar ook voor de bereiding van bepaalde Aziatische medicijnen.

Ook de opwarming van de aarde en de stijging van de zeespiegel is slecht voor een groot deel van de populatie. Veel leven namelijk in de Sundarbans, mangrovebossen in de delta van de Ganges. Als de zeespiegel blijft stijgen, zullen deze bossen bijna volledig onder water komen te staan.