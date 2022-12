Deel dit artikel: Share App Mail Tweet Pin

Onderzoek wijst uit: vrouwen werden afgelopen jaren bozer

Het is een feit: vrouwen werden de afgelopen jaren bozer. In de afgelopen tien jaar heeft de BBC onderzoek gedaan naar de emoties die mensen ervaren. Uit dat onderzoek bleek dat boosheid bij vrouwen stijgt. Ook bij mannen is er nog altijd een stijgende lijn te zien, maar niet zo hoog als bij vrouwen.

Elk jaar sinds 2012 hield de BBC een enquête onder meer dan 120.000 mensen in meer dan 150 landen. Er werd dan bijvoorbeeld gevraagd welke emoties ze de vorige dag voelden.

Pandemie heeft effect op boosheid vrouwen

Wanneer het aankomt op negatieve gevoelens zoals woede, verdriet of stress, ervaren vrouwen die vaker dan mannen. Als je specifiek kijkt naar woede en stress, dan zie je dat het verschil tussen mannen en vrouwen is veranderd. Negen jaar later zijn vrouwen met een marge van zes procentpunten kwader en meer gestrest geworden. Dit nam enorm toe tijdens de pandemie.

De reden dat vrouwen bozer worden, komt volgens psychiater Lakshmi Vijayakumar doordat vrouwen in veel landen in het afgelopen decennium onafhankelijker zijn geworden. Dan komt de realisatie hoe groot het ongelijk tussen man en vrouw nog steeds is.

Verschil tussen landen

In sommige landen is dat verschil veel groter. Kijk bijvoorbeeld naar India. Daar zijn vrouwen nóg bozer. En daar heeft Vijayakumar een uitleg voor. Ze vertelt aan de BBC dat „dit het resultaat is van spanningen die zijn ontstaan naarmate meer vrouwen in deze landen geschoold, werkzaam en economisch onafhankelijk zijn geworden”.

Ze vertelt aan de krant dat ze dit ook duidelijk ziet als ze tijdens de spits de trein pakt: „Je ziet de mannen voordat ze naar huis gaan, eerst nog even langs de theebar gaan (in Nederland zou dat waarschijnlijk de kroeg zijn, red.), waar ze nog rustig gaan roken. De vrouwen, in tegenstelling tot de mannen, haasten zich naar huis omdat ze nadenken over huishoudelijke taken die nog moeten gebeuren. Het is dan ook niet vreemd om vrouwen al onderweg groente te zien snijden.”

Ook benadrukt ze dat vrouwen niet ongelukkig zijn omdat ze meer kansen hebben, maar juist dat ze nu daardoor kunnen inzien hoe zwaar ze het hebben. Vijayakumar voegt toe: „Vroeger was het niet acceptabel voor vrouwen om hun negatieve emoties te uiten. Dat is nu aan het veranderen.”

